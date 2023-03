Marito e moglie trovati morti in casa nel Novarese, ucciso anche il cane della coppia Marito e moglie sono stati trovati morti in casa nel Novarese, a Lumellogno. Ucciso anche il cane della coppia. Gli inquirenti non escludono l’ipotesi di un omicidio-suicidio.

Pomeriggio di sangue, nel Novarese, a Lumellogno, dove marito e moglie, un uomo di 66 anni e una donna di 65, sono stati trovati morti in casa. Entrambi presentavano ferite d'arma da fuoco. In casa è stato trovato morto anche il cane della coppia.

L'allarme è scattato questo pomeriggio quando è stato richiesto l'intervento delle forze dell'ordine dai vicini di casa della coppia che hanno udito alcuni colpi esplosi dall'appartamento dei due. Sul posto sono giunti immediatamente il 118 con un mezzo e la polizia. Una volta entrati in casa gli agenti hanno rinvenuto i corpi senza vita di marito e moglie, e poco lontano anche il cane ormai morto.

Sull'accaduto sono in corso le indagini della polizia. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori non si esclude l'omicidio-suicidio. Il medico legale giunto sul posto per una prima ispezione cadaverica ha rinvenuto su entrambi ferite d'arma da fuoco.

