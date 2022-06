Mario può finalmente accedere al suicidio assistito legale: consegnata la strumentazione Finalmente è stata consegnata la strumentazione per far accedere Mario (nome di fantasia) al suicidio assistito legale, ma è stata pagata da una raccolta fondi.

A cura di Giacomo Andreoli

Mario (nome di fantasia) può finalmente accedere al suicidio assistito legale. L'uomo, 44enne marchigiano tetraplegico da 12 anni, dopo un incidente stradale, è la prima persona in Italia che applicherà la sentenza Cappato – Dj Fabo della Consulta del 2019. Gli sono stati infatti consegnati la strumentazione e il farmaco necessari a mettere fine alla sua vita.

A prendersi caro della consegna è stata l'Associazione Luca Coscioni che, grazie a una "straordinaria mobilitazione", ha raccolto in poche ore 5mila euro sul web per aiutare Mario a reperire la strumentazione, che non era nella disponibilità della sanità marchigiana.

"In assenza di una legge – spiega l'Associazione – lo Stato italiano non si è fatto carico dei costi dell'assistenza al suicidio assistito e dell' erogazione del farmaco". In effetti la proposta di legge per applicare a tutti gli effetti la sentenza della Corte costituzionale dopo tre anni è ancora ferma in Parlamento, osteggiata dal centrodestra. "Grazie a tutti – dice soddisfatto Mario – per avere coperto le spese del ‘mio' aggeggio, che poi lascerò a disposizione dell'Associazione Luca Coscioni per chi ne avrà bisogno dopo di me. Continuate a sostenere questa lotta per essere liberi di scegliere".

Dopo un lungo iter che ha visto prima il "no" dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche (ASUR), poi una prima e una seconda decisione definitiva del Tribunale di Ancona e ancora due diffide legali all'ASUR Marche, Mario lo scorso novembre aveva finalmente ottenuto il parere positivo del Comitato etico delle Marche. A febbraio era arrivata la scelta del farmaco: il tiopentone. Ora, dopo la raccolta fondi, l'uomo può finalmente vedersi riconosciuto un diritto inserito a tutti gli effetti dalla Consulta nel diritto italiano.

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha spiegato che "non è ipotizzabile che i costi siano a carico del paziente" e che su questo aspetto "il Governo, laddove ve ne sia bisogno, non farà mancare un tempestivo chiarimento e intervento". Ma per ora non è stato previsto alcun risarcimento per Mario.