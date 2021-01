Un vero e proprio duello quello di due ragazzi che come armi avevano vetri di bottiglia. Lo scontro è finito nel sangue ieri sera 29 gennaio 2021 nel centro della movida di Marina di Carrara. Un 21enne è rimasto ferito da tre colpi che coincidono con i cocci di bottiglia rotta, mentre l'aggressore di soli 15 anni sarebbe illeso e non sarebbe stato portato in ospedale. I due sono originari di Arcola (La Spezia) e di Carrara. Il più più grande dei due è stato fermato dalla polizia e portato in commissariato con i genitori, ma non sono noti i motivi del fermo.

Il 21enne è infatti stato colpito da tre fendenti, di cui due alla schiena e uno sul cuoio capelluto. Le ferite gravi riportate hanno richiesto l'urgenza delle cure dell'ospedale di Marina di Massa, ma fortunatamente non è in pericolo di vita e le ferite, nonostante non siano superficiali, non hanno lesionato gli organi o funzioni vitali. Nell'isola pedonale di Marina di Carrara è scoppiata una rissa tra giovani che si trovavano in due gruppi diversi. Il luogo era già stato teatro di scontri tra ragazzi, ma subito è stato chiaro che i due contendenti facessero sul serio.

Particolarmente agguerriti rispetto agli altri ragazzi che stavano litigando, i due si sono staccati dal gruppo e hanno iniziato a rincorrersi, provando a colpirsi con bottiglie rotte. Una volta raggiunto un parcheggio, il più grande ha avuto la peggio, finendo per terra. Subito lo hanno raggiunto tre fendenti. A quel punto, si è richiesto l'intervento dei soccorsi che lo hanno subito trasportato al pronto soccorso. Il fatto di cronaca si è verificato nella stessa zona dove la scorsa estate un gruppo di ragazzi aggredì due poliziotti della squadra volante, intervenuti per sedare la rissa come di consueto. In quel frangente vi furono poi diversi arresti.