Maria morta a 17 anni dopo febbre e mal di gola: “Forse influenza suina tra cause polmonite” A causare la morte di Maria Elia, la 17enne deceduta all’ospedale di Perugia a seguito di una polmonite fulminante, potrebbe essere stata l’influenza suina. Al momento si tratta di una ipotesi, come rivelato dall’avvocato della famiglia: si attendono gli esami istologici per conferma.

A cura di Ida Artiaco

Maria Elia (foto Facebook).

Potrebbe esserci l'influenza suina tra le cause della polmonite fulminante che ha provocato la morte di Maria Elia, la 17enne deceduta all'ospedale di Perugia domenica scorsa. È quanto si apprende da uno dei legali dei parenti della vittima, l'avvocato Antonio Cozza, sentito dall'Ansa. La conferma arriverà solo dagli esami istologici avviati dopo l’autopsia, eseguita giovedì scorso ma i cui risultati non sono stati chiarificatori. Sul caso è stata aperta un’inchiesta della Procura umbra, coordinata dal pm Paolo Abbritti. L’ipotesi di reato è quella di omicidio colposo contro ignoti.

La ragazza, arrivata il 23 marzo scorso al pronto soccorso dell'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia con febbre, mal di gola e difficoltà respiratorie, non era positiva al Covid, come ha confermato il tampone al quale era stata sottoposta nel nosocomio. Alla base della polmonite che l'ha colpita, e che ne ha provocato il decesso in sole 48 ore, ci sarebbe lo stafilococco. In particolare, come riporta Il Corriere dell'Umbria, sarebbe stato isolato il ceppo H1N1 che nel 2009 causò una pandemia la cui fine è stata decretata l’anno successivo. Secondo gli studi dell’Iss sulla suina, "la polmonite virale primaria è la complicanza più comune nei casi più gravi ed è frequentemente causa di morte".

Secondo il legale della famiglia, "è solo un’ipotesi, non abbiamo visto la cartella clinica. Ai carabinieri abbiamo unicamente riportato ciò che un medico ha riferito al papà". Il che confermerebbe le prime indiscrezioni dell'autopsia: una polmonite fulminante forse provocata dall’azione congiunta di un virus, quello della suina, e di un batterio.

Intanto, oggi si sono svolti i funerali di Maria. "Non vi chiedo fiori ma di sostenere e contribuire insieme a me per la causa", ha scritto sui social il papà Gennaro. La famiglia, per affrontare le spese legali, ha aperto una raccolta fondi sulla piattaforma online ‘Eppela', che nelle scorse ore aveva toccato i tremila euro.