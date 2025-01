video suggerito

Mamma single si indebita per 110mila euro per curare la figlia malata, i giudici la salvano con la legge salva-suicidi Una mamma single si è indebitata per oltre 110mila euro dal 2020 al 2024 mentre era in cassa integrazione per assicurare le cure alla figlioletta malata. I giudici del tribunale di Firenze l'hanno salvata ammettendola ai benefici della legge salva-suicidi.

A cura di Gabriella Mazzeo

Si era indebitata oltre le proprie possibilità per garantire le cure alla figlioletta malata mentre era in cassa integrazione. Il tribunale di Firenze l'ha ammessa ai benefici della cosiddetta "legge salva-suicidi", azzerando di fatto i suoi debiti e stabilendo che dovrà restituire a banche e istituti di credito "solo" 20mila euro.

La storia è stata raccontata dal Corriere Fiorentino: la donna, mamma single di una bimba con problemi di salute, lavorava come commessa di una boutique di una nota griffe di moda che però nel 2020 era finita in crisi a causa della pandemia di Covid-19. Per questo motivo si era ritrovata da un giorno all'altro in cassa integrazione e da allora aveva dovuto rivolgersi a banche e società finanziarie per ottenere dei prestiti.

La giovane mamma ha dovuto chiedere aiuto ai giudici per venire fuori dai debiti contratti. Alle autorità ha spiegato infatti che nel 2013 aveva perso suo padre, nonno della figlioletta malata. Con la sua morte, la donna aveva perso l'aiuto pratico per la gestione della bimba e quello economico che l'uomo le forniva. A quel punto, era stata costretta a prendere una babysitter per la figlia, aggiungendo la spesa a quella dell'affitto di casa a fronte dello stipendio di 2.200 euro al mese.

I guai erano però appena iniziati. Nel 2020, infatti, la crisi della boutique nella quale lavorava l'aveva costretta in cassa integrazione e per questo aveva dovuto chiedere prestiti e a contrarre debiti con banche e istituti finanziari per oltre 110mila euro.

La donna ha deciso di chiedere aiuto ai giudici dopo aver ricevuto il consiglio di un amico che le aveva parlato della legge sul sovra indebitamento. Tramite un avvocato si è rivolta al tribunale fiorentino che ha prima azzerato tutti i debiti della donna e poi stabilito che la giovane mamma dovrà pagare solo 200 euro al mese, senza interessi, per circa 8 anni, fino al raggiungimento della cifra di 20mila euro che estinguerà ogni suo debito pregresso.