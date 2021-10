Maltempo in Liguria, esondano due torrenti a Savona e crolla un ponte: scatta l’allerta rossa Esondazioni e alluvioni in Liguria a causa del maltempo che ha colpito tutta la regione: maggiore preoccupazione per le province di Savona e Genova. Due i torrenti straripati: il torrente Erro a Pontinvrea e Giusvalla e il Letimbro nella zona del Santuario alle spalle di Savona. Crollato un ponte a Quiliano: in tutta la Liguria è stato emanato un bollettino di allerta rossa.

A cura di Chiara Ammendola

Le esondazioni nel Savonese (foto Twitter)

È la provincia di Savona quella più colpita dall'ondata di maltempo che si è abbattuta in Liguria dove la pioggia sta cadendo in maniera incessante da ieri provocando esondazioni e allagamenti. Due i torrenti straripati nell'entroterra savonese: il torrente Erro a Pontinvrea e Giusvalla e il Letimbro nella zona del Santuario alle spalle di Savona. Chiusi anche i ponti in tutta la provincia dopo il crollo a Quiliano.

Allerta rossa sulla costa centrale della Liguria: preoccupano Genova e Savona

In tutta la regione è stata emanata ieri un'allerta arancione a causa del maltempo che a partire dalle ore 14 di oggi, come riportato dalla Protezione Civile, si trasformerà in allerta rossa: occhi puntati sulla costa centrale, in particolare Savona e Genova, e vallate padane del Ponente. La scorsa notte i vigili del fuoco hanno portato a termine più di trenta interventi a Savona: stando quanto riportato dai pompieri, l'ondata di piena del torrente ha danneggiato numerosi ponti e passerelle di collegamento tra strade e abitazioni vicino al corso dell'acqua, mentre numerose strade del circondario sono interrotte a causa delle frane, una delle quali ha investito la carreggiata poco prima del centro urbano di Cadibona.

Maltempo Liguria, sospesa circolazione treni su linea per Torino Genova

Intanto come riportato da Autostrade per l'Italia, è stata chiusa l’autostrada A6 tra Ceva e il bivio con la A10 in direzione Savona e il tratto di A26 tra Masone e Ovada è stato temporaneamente chiuso a causa di alcuni smottamenti dovuti alla forte pioggia. Mentre RFI ha comunicato che è stata sospesa la circolazione dei treni sulla linea Savona-Torino via Ferrania e via Altare tra le stazioni di Savona e San Giuseppe, per la formazione di frane che incombono sulla sede ferroviaria. A causa del maltempo sono stati chiusi anche alcuni hub per la somministrazione dei vaccini come riportato da regione Liguria: "In Asl1 è stato chiuso dal Comune il PalaBigauda di Camporosso, dove vengono effettuate le vaccinazioni anti Covid 19. Tutti i prenotati sono chiamati per riprogrammare gli appuntamenti", si legge in un post Facebook. Disagi anche per le elezioni: il seggio nella frazione di Santuario, nel Savonese, è stato chiuso così come confermato dall'assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone. Si valuta uno spostamento del seggio per garantire il diritto di voto. Stamattina a Genova, e in tutto il territorio comunale, le scuole sono rimaste chiuse.