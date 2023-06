Maltempo e bomba d’acqua: frane e torrenti esondati in Piemonte e Valle D’Aosta In Piemonte e Valle D’Aosta dove si registrano frane, esondazioni di torrenti e allagamenti a causa dell’enorme accumulo di pioggia registrato in poche ore. Disagi sono segnalati nell’area nord di Torino con cantine e strade allagate.

A cura di Antonio Palma

Una ondata di maltempo ha investito nelle scorse ore il nord ovest dell’Italia colpendo pesantemente Piemonte e Valle D’Aosta dove si registrano frane, esondazioni di torrenti e allagamenti a causa dell’enorme accumulo di pioggia registrato in poche ore. Vere e proprie bombe d’acqua infatti hanno colpito le due regioni nella serata di ieri causando notevoli disagi e anche danni.

In Valle D’Aosta esondato il torrente Dailey, a Morgex, dove è stata interrotta la viabilità su una strada secondaria. Uno smottamento invece ha interessato la strada complanare che si trova nelle vicinanze del campeggio Arc en Ciel e che conduce a Pré-Saint-Didier. Sul posto i vigili del fuoco, di Courmayeur che hanno escluso il coinvolgimento di persone. La strada interessata dalla frana è stata chiusa d'intesa con il sindaco Federico Barzagli, in attesa delle operazioni di sgombero e delle valutazioni da parte dei tecnici regionali.

Intense piogge con accumuli significativi anche in Piemonte dove continuerà a piovere anche oggi e almeno fino al primo pomeriggio. Diverse strade e sottopassi chiuse nel Torinese per allagamenti mentre una frana a Moncalieri ha bloccato una casa. Disagi sono segnalati soprattutto nell’area nord di Torino con cantine e strade allagate. Diversi interventi dei vigili del fuoco soprattutto per allagamenti di scantinati e alberi pericolanti. Anche nel Capoluogo da ieri sera sono chiusi i Murazzi a fronte della previsione di piena del Po.

La pioggia però investe tutta la regione. Nelle ultime 24 ore la rete di stazioni meteo di Arpa ha registrato 117 millimetri a Cellio con Breia, nel Vercellese, 97.4 sul Mottarone (Verbano-Cusio-Ossola), 71.2 a Verbania. L'osservatorio meteosismico di Oropa (Biella) ricorda che sono già 8 i giorni piovosi nel mese di giugno, dopo i 21 di maggio, che diventano 24 se si considerano i giorni con precipitazione deboli, fino agli 0.2 mm. Il mese scorso il pluviometro di Oropa ha misurato 522 millimetri di pioggia, il doppio rispetto alla media di maggio.