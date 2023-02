Maltempo, allerta per vento forte sabato in dodici regioni: l’avviso della Protezione civile Il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso per domani sabato 4 febbraio un avviso di condizioni meteorologiche avverse per vento forte e gelo in dodici regioni.

A cura di Antonio Palma

Una grossa ondata di venti intensi e gelidi è in arrivo sull'Italia dove nelle prossime ore è atteso un nuovo calo delle temperature ma soprattutto raffiche fino a burrasca forte su gran parte del Paese. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le regioni coinvolte, quindi ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per vento forte e gelo in dodici regioni.

Come comunica la Protezione civile, infatti, questo scenario meteorologico porterà nella seconda parte della giornata di sabato un nuovo peggioramento del tempo su molti settori della Penisola, che si farà sentire ancora di più nella giornata di domenica. Ad essere interessate da questa fare di maltempo caratterizzata dall'assenza di temporali di rilievo ma con forti venti, saranno soprattutto le regioni del versante adriatico e ionico del Centro-Sud ma il rinforzo della ventilazione e il calo delle temperature interesseranno l'intera Penisola.

Allerta meteo sabato per vento forte

L'avviso prevede dalla serata di oggi, venerdì 3 febbraio, venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, sulla Provincia Autonoma di Bolzano e sui settori alpini di Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Dal pomeriggio di domani, sabato 4 febbraio, si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali sui settori appenninici di Umbria e Lazio, su Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, con raffiche fino a burrasca forte su relativi settori appenninici e su quelli costieri adriatici e ionici, in estensione, dalle prime ore di domenica 5 febbraio, alla Sicilia, specie settori orientali e montuosi. Attese forti mareggiate lungo le coste esposte.

Anche i dipartimenti di protezione civile di diverse Regioni hanno deciso di emanare una allerta meteo per vento forte invitando gli amministratori locali a provvedere. Tra queste la Campania dove a causa di gelate serali e notturne e venti forti nord-orientali, è stato emesso un avviso per l'intero territorio regionale a partire dalle 17 di domani, sabato 4 febbraio, alle 9 di lunedì 6 febbraio. Responsabile di questa situazione la discesa di una saccatura dall'Europa nord-orientale verso la penisola balcanica che comporterà un repentino afflusso di una massa d'aria molto fredda di origine polare, con conseguente marcato e generale calo delle temperature