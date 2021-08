Maltempo, allerta meteo martedì 24 agosto per temporali: l’elenco delle regioni a rischio Il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso per la giornata di domani, martedì 24 agosto, un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende il precedente avviso emesso ieri, valutando una allerta meteo gialla su sei regioni per rischio temporali e rischio idrogeologico.

A cura di Antonio Palma

Continua la fase di maltempo sull'Italia che, dopo aver colpito le regioni settentrionali, si sposterà nelle prossime ore anche sulle regioni centrali, in particolare quelle del versante adriatico, portando una ondata di rovesci e temporali anche di forte intensità. Per questo il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso per la giornata di domani, martedì 24 agosto, un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende il precedente avviso emesso ieri, valutando una allerta meteo gialla su sei regioni per rischio temporali e rischio idrogeologico.

Maltempo al centro e sul versante adriatico: allerta meteo gialla

Nel dettaglio, l‘avviso di allerta meteo, prevede fin dalle prime ore di domani, martedì 24 agosto, precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Abruzzo e Molise, specie sui versanti orientali, in spostamento verso l'interno e il sud. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base delle previsioni meteo disponibili e in base ai fenomeni meteorologici previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, martedì 24 agosto, una allerta gialla per rischio temporali e idrogeologico su Umbria e Molise, su parte di Abruzzo, settori di Emilia-Romagna e parte di Puglia e Lazio.

Temporali e crollo delle temperature

Della fase di maltempo che ha investito il centro nord dell'Italia è responsabile una depressione centrata sul Nord-Europa che sta interessando in queste ore anche parte della Penisola portando tempo perturbato, in spostamento dalle regioni settentrionali alle centrali peninsulari. Oltre alle piogge, le regioni interessate dal maltempo dovranno fare i conti anche con un sensibile calo delle temperature.

Tutte le allerte meteo per martedì 24 agosto

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola

Lazio: Aniene, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Sub-Appennino Dauno

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Lazio: Aniene, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Sub-Appennino Dauno