Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani venerdì 7 aprile in Emilia Romagna Da domani il maltempo interesserà il nord con temporali e nubifragi. Il Dipartimento della Protezione civile ha valutato per venerdì 7 aprile una allerta meteo gialla su gran parte dell’Emilia Romagna.

A cura di Antonio Palma

Una nuova perturbazione si affaccia sull’Italia portando un deciso e rapido peggioramento del tempo a partire da domani venerdì 7 aprile, in particolare al centro nord. Il maltempo interesserà le regioni settentrionali a partire dal nord ovest con temporali e nubifragi che dalla Liguria si sposteranno poi verso l’Emilia Romagna dove per domani è allerta meteo gialla. Il maltempo nel corso del giorno si sposterà verso il centro colpendo anche la Toscana e raggiungendo infine anche Umbria e Lazio con precipitazione nevose su Alpi e Appennino settentrionale.

Allerta meteo gialla domani sull'Emilia Romagna occidentale

In base ai fenomeni meteorologici in atto e alle previsioni disponibili, il Dipartimento di protezione civile ha valutato per tutta la giornata di domani venerdì 7 aprile una allerta gialla per rischio temporali su gran parte dell’Emilia Romagna. Nel dettaglio, il bollettino nazionale delle allerte meteo-idro indica per venerdì condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali, con possibili effetti associati, più probabili sui settori occidentali della regione.

Le zone interessate dall’allerta meteo sono: la Montagna emiliana centrale, la Pianura piacentino-parmense, la Bassa collina piacentino-parmense, la Montagna piacentino-parmense, la Collina emiliana centrale, la Pianura modenese di Secchia e Panaro, la Pianura reggiana di Enza e Crostolo, l’Alta collina piacentino-parmense, la Collina bolognese, la Montagna bolognese e la Pianura reggiana di Po.

Meteo, le previsioni per venerdì 7 aprile

Le previsioni meteo di venerdì 7 aprile indicano al sud giornata di cielo in generale poco nuvoloso o velato mentre al nord nuvolosità intensa, in special modo sulle regioni occidentali, con nevicate sparse su Alpi, prealpi ed appennino settentrionale, e rovesci o temporali sparsi al nord-ovest. Al centro infine avremo iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ma con aumento delle nubi dal tardo mattino sul settore peninsulare, seguite da rovesci o temporali diffusi dal pomeriggio sulle regioni tirreniche.