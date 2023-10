Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 29 ottobre: le regioni a rischio Ancora maltempo al Centro-Nord. Secondo il bollettino diramato dalla Protezione civile, sono 4 le regioni per le quali è stata diramata un’allerta meteo gialla per rischio temporali, idraulico e idrogeologico per la giornata di domenica 29 ottobre. Ecco quali sono le zone interessate.

A cura di Eleonora Panseri

Ancora maltempo al Centro-Nord nella giornata di domenica 29 ottobre. È stata infatti diramata una nuova allerta meteo per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali su quattro regioni.

Infatti, il bel tempo previsto per questo fine settimana ha interessato una parte della Penisola, ma non tutte: in alcune zone ci sono state piogge sparse e temporali, che dovrebbero proseguire anche domani.

Si tratterà del preludio di una perturbazione che dovrebbe arrivare all'inizio della prossima settimana e che dovrebbe riportare in buona parte del Paese precipitazioni abbondanti e un lieve calo delle temperature.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

In attesa della nuova fase di maltempo e sulla base delle previsioni meteo e dei fenomeni attesi, il Dipartimento della Protezione Civile ha quindi valutato per la giornata di domani, domenica 29 ottobre, un'allerta gialla meteo su alcuni settori del Friuli Venezia Giulia, della Liguria, dell'Emilia-Romagna e della Toscana. Di seguito, il bollettino con le allerte meteo per domani:

Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla:

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia;

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia; Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla:

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante,

Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia, Isole;

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia, Isole; Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/allerta gialla:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese,

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Levante,

Toscana: Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia.

Meteo, le previsioni per domenica 29 ottobre

Domenica 29 ottobre l'avvicinarsi di un nuovo fronte perturbato provocherà qualche disturbo. Il tempo sarà meno soleggiato rispetto al giorno precedente, soprattutto al Nord, con la possibilità di deboli piogge o pioviggini, più probabili sulla Liguria di Levante, in Lombardia e sull'alto Piemonte.

Atteso pure sulla Toscana un graduale aumento delle nubi, specialmente sul comparto più settentrionale dove entro sera potrebbe piovere. Al Sud invece condizioni di tempo in prevalenza soleggiato su tutte le Regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature stabili, massime tra 18 e 26 gradi.