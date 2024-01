Maltempo, allerta meteo gialla per rischio idrogeologico domani 17 gennaio: le regioni a rischio Tornano nuvole, piogge e temporali diffusi su gran parte dell’Italia e per domani, mercoledì 17 gennaio, la Protezione Civile ha valutato una allerta meteo gialla per rischio idrogeologico su tre regioni del centro nord. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Torna il maltempo sull'Italia e da domani, mercoledì 17 gennaio, avremo una nuova perturbazione al Nord e sulle regioni Tirreniche con nuvole, piogge e temporali diffusi su gran parte delle regioni da nord a sud. Condizioni metereologiche che hanno spinto la Protezione Civile a valutare per domani una allerta meteo gialla per rischio idrogeologico su tre regioni del centro nord.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Sulla base delle previsioni meteo disponibili e dei fenomeni in atto, infatti, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, valutando per domani 17 gennaio una allerta meteo gialla per rischio idrogeologico su alcuni settori di Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. Tutta colpa di una intensa perturbazione che nelle prossime ore porterà piogge sparse, abbondanti e insistenti su diversi settori del centro nord ma anche nevicate su alcune regioni fino a bassa quota. Il bollettino nazionale di criticità e di allerta meteo per domani 17 gennaio:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale

: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante

Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia

Meteo, le previsioni per mercoledì 17 gennaio

Le previsioni meteo per domani, mercoledì 17 gennaio, indicano fin dal mattino cielo coperto con piogge e temporali su Liguria, Emilia-Romagna e Piemonte in rapido spostamento verso Toscana, Umbria e Lazio. Temporali molti insistenti e diffusi attesi sull'alta Toscana ma pioggia anche su Sardegna, Campania, Basificata, Molise e aree montuose pugliesi ma in successiva attenuazione serale. Attesa neve inoltre fino ai 500 metri su Alpi, Prealpi ma anche su Piemonte, Piacentino e Pavese al mattino. Infine possibilità di pioggia che congela al suolo nelle aree appenniniche di Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna.