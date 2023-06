Maltempo, allerta meteo gialla domani 9 giugno in Emilia Romagna: le zone a rischio La Protezione civile ha diramato per domani, venerdì 9 giugno, un nuovo avviso di allerta meteo gialla per rischio idraulico e idrogeologico su alcuni settori dell’Emilia Romagna. Nessuna criticità per il resto dell’Italia.

A cura di Ida Artiaco

Ancora una giornata di maltempo è attesa sull'Emilia Romagna, dove la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per domani, venerdì 9 maggio. Mentre sul resto d'Italia non è segnalata alcuna criticità, sono alcune le zone della Regione, già colpita nelle scorse settimane dall'emergenza alluvione, per la quali è stata ancora una volta prorogata l'allerta meteo per rischio idraulico e idrogeologico.

Maltempo, allerta meteo gialla domani in Emilia Romagna

Con quella emanata per domani, venerdì 9 giugno, si è raggiunto quota 39 allerte meteo consecutive nella regione colpita da eccezionali ondate di maltempo a partire dal 2 maggio. Ecco, di seguito, le zone interessate:

Ordinaria criticità per rischio idraulico (Allerta gialla):

Emilia Romagna: Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola;

Emilia Romagna: Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola; Ordinaria criticità per rischio idrogeologico (Allerta gialla):

Emilia Romagna: Collina emiliana centrale, Collina bolognese, Alta collina romagnola.

Le previsioni per domani 9 giugno

Secondo le previsioni meteo di domani, venerdì 9 giugno, in Emilia Romagna i temporali saranno sparsi di breve durata, più probabili sulle zone di pianura emiliane e rilievi occidentali della regione nelle ore pomeridiane e serali con possibili danni ed effetti associati occasionali.

Non mancheranno i pericoli legati all'evoluzione dei dissesti, come frane e smottamenti, che si sono innescati nelle ultime settimane. Sul resto dell'Italia, il tempo sarà più stabile. Dal punto di vista delle temperature, ci sarà un clima più afoso con il termometro che potrebbe raggiungere sulle Isole maggiori i 30 gradi.