Maltempo, allerta meteo gialla domani 25 agosto per temporali: le regioni a rischio

Caldo intenso e afa saranno protagonisti in Italia ancora per qualche ora tanto che per domani sono 19 le città col bollino rosso per le ondate di calore, ma non mancano i temporali: la Protezione civile ha valutato per venerdì 25 agosto in due regioni una allerta meteo gialla.