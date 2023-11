Maltempo, allerta meteo gialla domani 21 novembre per temporali e vento: le regioni a rischio Martedì 21 novembre una nuova perturbazione porterà in Italia un peggioramento delle condizioni meteo. Tornano le piogge e possibili temporali. Per questo il Dipartimento della Protezione civile ha disposto una nuova allerta. Ecco tutti i dettagli.

A cura di Eleonora Panseri

Attesa nella giornata di martedì 21 novembre una nuova perturbazione che porterà a un peggioramento delle condizioni meteo. Torneranno quindi le piogge, possibili temporali e un notevole rinforzo del vento, con mari anche agitati e un temporaneo calo delle temperature.

Per questo il Dipartimento della Protezione civile ha disposto per la giornata di domani un nuovo bollettino per condizioni meteorologiche avverse. Prevista un'allerta gialla per temporali, rischio idraulico e idrogeologico su otto regioni del Centro-Sud. Di seguito tutti i dettagli.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Secondo quanto si legge nel bollettino diffuso dalla Protezione civile, le regioni per cui è stata disposta l'allerta meteo per domani, martedì 21 novembre, sono Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Toscana e Umbria. Ecco tutti i dettagli sulle zone che saranno interessate dal maltempo.

Ordinaria criticità per rischio idraulico sulla Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

Ordinaria criticità per rischio temporali su Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro, Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C, Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Campania: Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene, Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4, Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere;

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico su Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro, Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4, Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt, Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Le previsioni meteo di martedì 21 novembre

Se nella giornata di lunedì 20 il tempo è stato sostanzialmente asciutto, anche se con nuvolosità in aumento e qualche pioggia isolata, come già detto, da martedì 21 novembre una nuova perturbazione sarà responsabile di un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche ovunque da Nord a Sud.

Le piogge e i temporali interesseranno prima le regioni di Nord ovest, e poi quelle al centro. Temporali attesi nel corso del giorno soprattutto su Toscana, Marche, Umbria, nord Lazio e coste abruzzesi. Il maltempo proseguirà anche nei prossimi giorni della settimana.