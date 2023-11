Allerta meteo gialla in Campania, martedì 21 novembre tornano i temporali Torna il maltempo in Campania: allerta meteo gialla prevista dalle 12 di martedì 21 novembre e per le successive 24 ore.

Allerta meteo gialla in Campania: è arrivata la comunicazione della Protezione Civile regionale. A partire dalle ore 12 di domani, martedì 21 novembre e per le successive 24 ore (dunque fino alle ore 12 di mercoledì 22 novembre), sono previste precipitazioni, anche a carattre di temporale; saranno inoltre possibili fulmini, grandine e raffiche di vento. L'allerta meteo è stata diramata su tutto il territorio regionale, fatta eccezione per la Zona 2 (Alto Volturno e Matese), Zona 4 (Alta Irpinia e Sannio) e Zona 7 (Tanagro).

Nell'avviso di allerta meteo, la Protezione Civile della Regione Campania raccomanda di prestare attenzione anche agli eventi connessi ai fenomeni previsti. Potrebbero infatti verificarsi: allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti con trasporto di materiale, caduta massi e frane legate a condizioni particolarmente fragili dei suoli.

La Protezione Civile, inoltre, raccomanda:

