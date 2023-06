Maltempo, allerta meteo gialla domani 12 giugno per temporali: l’elenco delle regioni a rischio Avviso di allerta meteo gialla per domani 12 giugno emesso dalla Protezione civile per rischio temporali, idraulico e idrogeologico su dieci regioni, da nord a sud: l’elenco.

A cura di Antonio Palma

Ancora temporali e maltempo su molte zone d’Italia e anche domani lunedì 12 giugno è stata valutata una allerta meteo gialla su dieci regioni. Tutta colpa della mancanza dell’area di alta pressione che resta posizionata sul Nord Europa lasciando campo libero all’irruzione di una seria di perturbazioni sul nostro Paese. Anche l’inizio della nuova settimana, quindi, sarà caratterizzata da una elevata instabilità meteorologica che si presenterà con tempo incerto e continui cambi di fronte dove temporali improvvisi, localmente anche molto intensi e accompagnati da grandinate, si alterneranno a schiarite. Una situazione destinata perdurare per l'intera settimana con l'arrivo di un nuovo vortice ciclonico sul Mediterraneo che potrebbe portare anche a eventi meteo estremi.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le Regioni a rischio

Una situazione meteo che ha portato la Protezione civile a valutare anche per domani una allerta meteo gialla per rischio temporali nel bollettino delle allerte meteo idro di lunedì 12 giugno. Ecco tutte le allerte:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

Emilia Romagna: Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale Emilia Romagna: Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Lazio: Appennino di Rieti, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Toce, Valle Tanaro, Valli Varaita, Maira e Stura, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura settentrionale

Puglia: Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento Lazio: Appennino di Rieti, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Toce, Valle Tanaro, Valli Varaita, Maira e Stura, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura settentrionale Puglia: Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Basilicata: Basi-A1, Basi-C, Basi-B

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

Emilia Romagna: Collina emiliana centrale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Le previsioni meteo per lunedì 12 giugno

Per lunedì 12 giugno le previsioni meteo indicano rovesci e temporali più probabili e diffusi su settori alpini e prealpini, su Piemonte e Lombardia nelle aree interne e appenniniche, in estensione nel corso del giorno all’Emilia Romagna, alle pianure del nord ovest, alle aree tirreniche e localmente alle zone costiere ioniche. Secondo il servizio meteo dell’aeronautica militare, temperature minime in calo su Appennino centrale, Campania e Basilicata tirrenica; in tenue rialzo sulla Romagna. Temperature massime in lieve aumento su Lazio, Molise, Campania e Puglia salentina.