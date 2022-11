Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani 30 novembre per temporali: le regioni a rischio Allerta meteo arancione e gialla per la giornata di domani mercoledì 30 novembre su diversi settori delle regioni meridionali. La Protezione civile ha valutato allerta arancione su Calabria e Sicilia per rischio temporali e allerta gialla in quattro regioni.

A cura di Antonio Palma

Il maltempo continua a imperversare sul sud Italia ed è allerta meteo arancione e gialla anche per la giornata di domani mercoledì 30 novembre su diversi settori delle regioni meridionali. Tutta colpa di una nuova perturbazione che ha già raggiunto la Penisola e che nelle prossime ore si sposterà sempre di più verso sud e porterà temporali e nubifragi diffusi nel Meridione e sulle regioni centrali adriatiche.

Allerta meteo arancione domani su Sicilia e Calabria

In base alle previsioni meteo e i fenomeni meteorologici in atto, dunque, il Dipartimento nazionale di protezione civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni metrologiche avverse che fa seguito ed estende quello diffuso ieri, valutando per giornata di mercoledì 30 novembre allerta arancione su Calabria e Sicilia per rischio temporali e allerta gialla in quattro regioni: Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia.

La perturbazione infatti si muoverà lentamente verso est e nella giornata di mercoledì raggiungerà il Sud con piogge diffuse sulle regioni centrali adriatiche e meridionali, soprattutto sui settori ionici.

Allerta gialla mercoledì 30 novembre su quattro regioni

L’avviso prevede, dalla serata di oggi, precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Calabria, con maggiore riguardo alle aree ioniche, in estensione, dalle prime ore di domani, mercoledì 30 novembre, a Basilicata e Puglia, specie settori meridionali.

Dalle prime ore di domani si prevede, inoltre, il persistere di precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia, specie settori settentrionali. Attesi, inoltre, dalle prime ore di domani, venti di burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti orientali sulla Calabria, in estensione ai settori meridionali di Basilicata e Puglia. Previste mareggiate lungo le coste esposte.

Nel dettaglio, il bollettino meteorologico e delle criticità, indica per domani una allerta arancione per rischio temporali, idraulico e idrogeologico sulla Versante Jonico Centro-settentrionale della Calabria e sulla Sicilia Nord-Orientale, sia sul versante tirrenico e le Isole Eolie, sia su quello ionico. È allerta gialla sui restanti settori delle due regioni ma anche su tutta la Basilicata e sulla Puglia centro meridionale.

Previsioni meteo domani

Le previsioni meteo per domani, mercoledì 30 novembre, indicano condizioni di forte maltempo con nuvolosità diffusa e temporali, localmente intensi, su Puglia, Basilicata e Calabria. Su quest'ultima regione attesi accumuli di pioggia eccezionali nelle aree comprese tra il Crotonese e il Cosentino. Nuvolosità e piogge anche in Sicilia, Umbria, Marche e Abruzzo con associate locali piogge e nevicate oltre i 1000 metri sulle aree appenniniche. Condizioni di nuvolosità ma tempo asciutto al nord.

Tutte le allerte meteo di mercoledì 30 novembre

Moderata criticità per rischio idraulico / allerta arancione:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

Moderata criticità per rischio temporali / allerta arancione:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico

Moderata criticità per rischio idrogeologico / allerta arancione:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Basilicata: Basi-E2, Basi-E1

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Puglia: Basso Ofanto, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Puglia: Basso Ofanto, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico