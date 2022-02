Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani 27 febbraio: le regioni a rischio Allerta meteo arancione domani, domenica 27 febbraio, per rischio idrogeologico su parte della Puglia. Allerta gialla in sei regioni.

A cura di Susanna Picone

È un weekend all'insegna del maltempo in gran parte d’Italia, con la neve caduta abbondante in queste ore, e anche la giornata di domenica sarà di allerta meteo per molte regioni. Il dipartimento della Protezione Civile ha diramato per domani, domenica 27 febbraio, un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. Prevista allerta arancione in Puglia e gialla in altre regioni.

Allerta meteo arancione domani in Puglia

Come ogni giorno sul sito della Protezione civile troviamo il bollettino di criticità. Per la giornata di domani, domenica 27 febbraio 2022, è allerta arancione per rischio idrogeologico nei seguenti settori della Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Sub-Appennino Dauno. Sono previste, inoltre, nevicate al di sopra di 500-700 m, con locali sconfinamenti a quote più basse, con apporti al suolo moderati e venti da forti a burrasca settentrionali con rinforzi di burrasca forte su settori costieri della Puglia del nord.

Allerta meteo gialla in 6 regioni

È allerta meteo gialla domani, continua la Protezione civile, nei seguenti settori:

Leggi anche Allerta meteo domani 15 febbraio per temporali: le regioni a rischio

Ordinaria criticità per rischio idraulico:

Puglia: Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Basso Ofanto.

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Abruzzo: Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-B, Basi-A1

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento.

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Marche: Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Ofanto, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica