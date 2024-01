Malore nell’auto bloccata per protesta agricoltori, morto 56enne in Calabria: “Sembra nuovo lockdown” La tragedia tra Botricello e Cropani Marina. Viste le condizioni del traffico, la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un elicottero di emergenza ma ogni sforzo si è rivelato vano per il 56enne. Il sindaco di Botricello: “Qui tutto bloccato, sembra di rivivere il lockdown”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Un automobilista di 56 anni è morto oggi nel Catanzarese, in Calabria, a causa di un malore improvviso che lo ha colpito mentre era fermo nel traffico per la protesta degli agricoltori in corso lungo la strada statale 106. La tragedia tra Botricello e Cropani Marina dove da giorni si assiste a pesanti disagi alla circolazione stradale a causa delle proteste degli agricoltori che bloccano l'arteria e sfilano a passo d’uomo sui trattori.

L'uomo era alla guida della sua auto ed era in compagnia della figlia quando si è sentito male improvvisamente per un attacco cardiaco. L’allarme lanciato dalla figlia e i successivi soccorsi medici del 118 purtroppo non son riusciti a salvargli la vita. Viste le condizioni del traffico, la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un elicottero di emergenza ma ogni sforzo si è rivelato vano per il 56enne. L'elisoccorso con un'equipe sanitaria è atterrato poco lontano dalla statale e ha prestato i primi soccorsi che si sono, però, rivelati inutili. Il 56enne, residente nella vicina Squillace, è stato dichiarato morto poco dopo.

La protesta degli agricoltori in provincia di Catanzaro va avanti ormai da otto giorni e sta bloccano completamente la circolazione sulla statale 106. I disagi più pesanti proprio a Botricello e Cropani Marina, i cui sindaci hanno ottenuto oggi un tavolo tecnico in Regione a cui seguirà una seconda riunione con gli agricoltori del Crotonese.

“A Botricello la situazione è davvero molto critica. Si è alle prese con una sorta di lockdown forzato” ha dichiarato il sindaco Saverio Simone Puccio al giornale Qui Cosenza, aggiungendo: “Abbiamo la circolazione praticamente bloccata sulla statale 106. Ci sono attività commerciali e produttive che, giocoforza, oggi sono rimaste chiuse. Disagi che si aggiungono a disagi. Davvero sembra quasi di rivivere la situazione che abbiamo vissuto durante la pandemia”.

Proprio a Botricello oggi alle 17 è in programma un presidio degli agricoltori in piazza per condividere i motivi della protesta e chiedere soluzioni. “Sappiamo che sono tanti i disagi ma rivolgiamo un appello ai commercianti e a tutta la popolazione per sostenere questa iniziativa, chiudendo le attività nella giornata di lunedì per partecipare alla manifestazione in piazza” è l’appello degli agricoltori calabresi.