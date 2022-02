Malore in immersione al Lago di Garda: Diego muore davanti agli amici, 5 anni fa salvato dai compagni La vittima è Diego Faltracco, un 40enne che era era sopravvissuto ad un incidente analogo in acqua cinque anni fa, sempre nel Lago di Garda.

A cura di Antonio Palma

Doveva essere un tranquillo pomeriggio tra amici appassionati di immersioni subacquee ma in pochi attimi si è trasformato in tragedia quanto il veronese Diego Faltracco si è sentito male in fase di emersione ed è morto poco dopo senza che gli amici potessero fare nulla per lui. La tragedia si è consumata sabato nelle acque del Lago di Garda dove l’uomo era impegnato in una immersione sportiva nel lago con due suoi amici davanti alla sponda veneta, nel territorio del comune di Torri del Benaco, in provincia di Verona. Secondo quanto ricostruito finora, l’allarme, lanciato dagli amici del 40enne, è partito intorno alle 12.30 ma quando i sanitari del Suem 118 sono accorsi sul posto era ormai troppo tardi.

Diego Faltracco è stato vittima di un arresto cardiaco mentre stava risalendo in superficie. Per lui inutili i tempestivi tentativi di rianimarlo da parte degli amici che lo hanno portato a riva praticando le prime manovre in attesa dell’ambulanza. La tragedia si è consumata davanti ai loro occhi e purtroppo è finita molto diversamente da un incidente analogo che aveva coinvolto il quarantenne circa cinque anni fa, sempre durante una immersione nel Lago di Garda. In quella occasione Diego Faltracco non era riemerso e i compagni di immersione lo avevano trovato poco dopo incosciente a sei metri di profondità. Per quel terribile incidente era stato ricoverato in gravi condizioni ma si era poi ripreso tornando alla sua passione con ancora più entusiasmo.

Sulla tragedia indagano ora i carabinieri che sono intervenuti sul posto dopo la segnalazione del 118. Per cercare di ricostruire la dinamica di quanto successo sarà analizzata l’attrezzatura da sub della vittima. Informato dei fatti, il magistrato di turno infatti ha disposto il sequestro dell’attrezzatura utilizzata.