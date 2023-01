Malore improvviso, direttore dell’ospedale di Genova muore nonostante i soccorsi dei suoi medici Fatale per il 59enne Direttore Generale dell’ospedale San Martino diGenova un malore improvviso che lo ha colpito mentre era a cena con gli amici. “Noi sanitari perdiamo una guida importante” il ricordo di Bassetti.

A cura di Antonio Palma

"Questa notte è improvvisamente mancato Salvatore Giuffrida, Direttore Generale dell'ospedale San Martino. Un grande professionista al servizio del sistema sanitario e ospedaliero pubblico", così il dottor Matteo Bassetti ha annunciato nelle scorse ore l'improvviso e inatteso decesso del manager a capo dell'ospedale genovese.

Fatale per il 59enne un malore improvviso che lo ha colpito mentre era a cena con gli amici nella serata di lunedì. Giuffrida era in un ristorante quando si è sentito male. È partito subito l'allarme con una chiamata la 118 che ha fatto scattare i soccorsi medici ma ogni sforzo per salvarlo si è rivelato vano.

Salva, come tutti lo chiamavano nell'ospedale genovese, è morto tra le braccia dei suoi medici che hanno provato di tutto per rianimarlo. L'infarto che lo ha colpito si è rivelato fatale e anche loro si sono dovuti arrende dichiarando il decesso poco dopo.

La notizia ha sconvolto i tanti colleghi del San Martino che così lo hanno voluto ricordare: "Ciao Dg, anzi Salva… Ci hai insegnato a fare ‘squadra‘ e a stemperare le tensioni, sempre, con un sorriso. Per te nessun problema era insormontabile, se affrontato facendo leva sul gruppo. A noi adesso il compito di proseguire il faticoso e rivoluzionario percorso che hai intrapreso, con successo. Fatto dimostrato dall’incredibile affetto che tu e la tua famiglia state ricevendo in queste ore tristi e complicate".

"Ha saputo unire determinazione e coraggio con un’idea chiara e un progetto preciso della salute del futuro. Noi sanitari perdiamo una guida importante. Io perdo un amico che sapeva sempre sdrammatizzare con una battuta simpatica per spiegare concetti importanti. Mi mancheranno i tuoi messaggi pieni di faccette e i tuoi “menaggi” calcistici. Buon vento Capitano!! Ciao Salva. R.I.P." ha scritto Bassetti

Messaggio di cordoglio anche da parte del governatore ligure Giovanni Toti che ha scritto: "La sanità ligure perde uno dei suoi pilastri e una delle sue migliori guide mentre tutti noi perdiamo una persona speciale, sempre disponibile e allegra, con una immensa dedizione verso l’ospedale che dirigeva. Ci stringiamo intorno a tutta la comunità dell’ospedale San Martino che Salvatore in questi anni di direzione ha guidato al meglio, con vento a favore e con vento contro, da vero velista quale era. A lui va la nostra più profonda gratitudine per quanto ha fatto per tutti noi.Ciao Salvatore, non ti dimenticheremo".