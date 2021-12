Malore durante viaggio di nozze, Marzia si accascia davanti al marito e muore a 36 anni L’ultimo saluto all’avvocatessa 36enne di Asti Marzia Saddemi nella stessa chiesa che pochi giorni prima l’aveva vista in abito bianco per il suo matrimonio.

A cura di Antonio Palma

Doveva a essere l'inizio della loro vita insieme da sposi ma un improvviso malore ha trasformato il loro viaggio di nozze in un drammatico lutto portando via per sempre la neosposa. Marzia Saddemi è morta a soli 36 anni nei giorni scorsi dopo un improvviso malore che l'ha colpita proprio davanti agli occhi del suo sposo che non ha potuto fare nulla per salvarla. I due sposi piemontesi erano convolati a nozze il 18 dicembre scorso ad Asti, coronando il loro sogno d'amore. Subito dopo i festeggiamenti, Marzia e Matteo erano partiti per il loro viaggio di nozze, scegliendo come meta le montagne della Val Pusteria, in Alto Adige, dove speravano nella neve ma avevano in programma anche diverse escursioni.

Come riconta La Stampa, erano arrivati in Trentino lunedì 20 dicembre per una breve vacanza ma u tragico destino ha voluto però che quelli fossero anche i loro ultimi giorni insieme. Un malore improvviso infatti ha colpito la trentaseienne spegnendo per sempre i suoi sogni e gettando nello strazio il marito, i famigliari e tutti gli amici. Marzia era impegnata in una delle escursioni in programma per il viaggio di nozze quando si è accasciata a terra sotto gli occhi del marito. È stato lui a lanciare subito la richiesta di aiuto. Sul posto in poco tempo sono accorsi i sanitari che hanno cercato di stabilizzare la donna, trasportandola in codice rosso in ospedale con un elicottero ma purtroppo ogni sforzo si è rivelato vano. Il cuore di Marzia ha smesso di battere 48 ore dopo, alla vigilia di Natale. Fatale una aritmia che le ha causato una fibrillazione ventricolare. L'ultimo saluto all'avvocatessa 36enne nella stessa chiesa che pochi giorni prima l'aveva vista in abito bianco.