Malore durante una partita di Padel: Matteo si accascia e muore improvvisamente a 32 anni La terribile e inattesa notizia ha sconvolto la compagna da cui da circa un anno era convolato a nozze, la famiglia e i tantissimi amici.

A cura di Antonio Palma

Sorrisi e risate tra amici durante una partita a padel organizzata per trascorrere la serata, poi un improvviso malore e lui che si accascia a terra sul campetto, perdendo i sensi senza più risvegliarsi, tra lo strazio dei presenti. Così è morto improvvisamente un giovane assicuratore abruzzese residente a Lanciano, Matteo Stante.

La tragedia nella prima serata di ieri, venerdì 2 ottobre. Il trentaduenne stava giocando a padel con due amici e il fratello in un campetto nella zona industriale del comune abruzzese quando si è sentito male. I presenti hanno subito capito che stava avvenendo qualcosa di grave e hanno allertato immediatamente i soccorsi medici con una telefonata al numero di emergenza mentre qualcuno ha iniziato a praticare le manovre rianimatorie.

All’arrivo dell’ambulanza del 118 al centro sportivo, i sanitari hanno proseguito nell’intervento anche con il defibrillatore, ma purtroppo ogni sforzo per salvare la vita al 32enne si è rivelato vano. Gli stessi soccorritori ne hanno dovuto accertare il decesso sul posto.

La terribile e inattesa notizia ha sconvolto la compagna da cui da circa un anno era convolato a nozze, la famiglia e i tantissimi amici che hanno riversato sui social i loro ricordi di Matteo Stante. "Eri una persona speciale”, “Una Persona per bene brava e genuina" lo descrivono gli amici.

Sul luogo dell’accaduto anche i carabinieri ma sul corpo del giovane non sarà effettuata l’autopsia in quanto è stata accertata la morte naturale per infarto. I I funerali di Matteeo state avranno luogo domenica 23 ottobre alle ore 15.30) nella cattedrale Madonna del Ponte a Lanciano