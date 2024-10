video suggerito

Madre e figlio morti a Grosseto: lei ha avuto un malore dopo aver visto l’uomo senza vita in giardino Gina Favaretto probabilmente è stata stroncata da un malore dopo aver trovato il figlio Mario Tinto morto in una piccola buca nel giardino della casa di Orbetello dove stava effettuando dei lavori. Per giorni nessuno però si era accorto di loro. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

60 CONDIVISIONI condividi chiudi

Aveva trovato il figlio morto in giardino, probabilmente vittima di un incidente, ma a quel punto la donna ha avuto un malore improvviso che si è rivelato fatale. È questa la prima ricostruzione di quanto accaduto nel giardino della casa di Orbetello, in provincia di Grosseto, dove ieri sono stati scoperti i corpi senza vita di madre e figlio: il 71enne Mario Tinto e la 96enne Gina Favaretto.

Per giorni nessuno però si è accorto di loro anche perché l’abitazione si trova in una zona di campagna poco trafficata e secondo i primi rilievi, i due decessi risalirebbero ad alcuni giorni fa. A fare la macabra scoperta un passante che ha notato la donna riversa terra nel giardino e ha chiamato un latro residente della zona e i soccorsi. Dopo aver constatato il decesso della signora, però, i soccorritori hanno rinvenuto poco lontano anche il corpo senza vita del figlio, finito in una piccola buca in giardino.

Secondo quanto si è potuto ricostruire finora in mancanza di testimoni, il 71enne Mario Tinto probabilmente stava facendo dei lavori in giardino e aveva da poco finito di scavare un fosso per sistemare una tubatura che si era rotta quando è deceduto. I motivi non sono chiari, forse un incidente che lo ha fatto cadere o un malore ma nessuno lo ha visto ed è morto. La madre, con la quale viveva nella casa di famiglia in località San Donato, molto probabilmente è andata a cercarlo in giardino non vedendolo tornare ma è stata colta da malore davanti alla terribile scena e anche lei è deceduta sul vialetto per un arresto cardiaco.

Anche se dovranno essere gli esami post mortem come l'autopsia a chiarire esatta causa di morte di madre e figlio e tempi dei due decessi, si pensa che la tragedia potrebbero risalire agli ultimi giorni della settimana scorsa. L’uomo, agricoltore in pensione che si dedicava spesso alla manutenzione del giardino, indossava vestiti da lavoro quando è morto mentre la donna aveva abiti di casa. Il 71enne era con la parte superiore del corpo all’interno di una buca e le gambe all’esterno mentre lei era a pochi metri di distanza.