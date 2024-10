video suggerito

Grosseto, madre e figlio trovati morti nel giardino di casa: si indaga sui decessi Madre e figlio sono stati trovati morti nel giardino di casa a Orbetello (Grosseto). I decessi risalirebbero a qualche giorno fa, ma sono stati scoperti solo ora perché l'abitazione si trova in una zona poco trafficata. Le indagini sono tuttora in corso.

A cura di Gabriella Mazzeo

Imamgine di archivio

Un uomo e una donna sono stati trovati morti nel giardino di un'abitazione di Orbetello (Grosseto), a San Donato, in una zona isolata di campagna. A segnalare il ritrovamento sarebbe stato un passante che ha visto la donna a terra, a faccia in giù, nel vialetto di casa.

L'uomo, pensando a un malore, avrebbe chiamato i soccorsi. La seconda vittima, che pare sia il figlio della donna anziana, è stata invece trovata dentro un pozzo artesiano. Ancora sconosciuta la dinamica dei fatti. Gli accertamenti dei carabinieri sono ancora in corso.

Secondo le prime valutazioni, le due morti risalirebbero a qualche giorno fa. La casa si trova in aperta campagna, in un reticolo di strade non molto frequentate. Questo non avrebbe favorito il ritrovamento, avvenuto in ritardo rispetto ai decessi.

Sul posto sono intervenuti anche gli uomini e le donne della Croce Rossa e i vigili del fuoco.