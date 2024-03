Macchinista vede donna sui binari ma non riesce a fermare il treno: dramma sulla Torino-Milano, treni bloccati Per la vittima purtroppo non c’è stato nulla da fare. L’allarme è partito poco dopo le 7.30 di venerdì 8 marzo all’altezza di Settimo Torinese, nella città metropolitana di Torino. Circolazione dei treni interrotta sulla Torino-Milano e sulla Pinerolo-Chivasso. I convogli possono registrare ritardi e cancellazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Dramma oggi lungo il tratto piemontese della linea ferroviaria Torino-Milano dove una donna è stata investita da un treno in transito all’altezza di Settimo Torinese, nella città metropolitana di Torino. L’allarme è partito poco dopo le 7.30 di venerdì 8 marzo quando il macchinista di un treno in transito ha raccontato di aver scorto sui binari il corpo di una donna distesa a terra sulla massicciata poco distante la stazione ferroviaria. L’uomo ha provato ad arrestare la marcia del treno ma purtroppo non ha potuto fare nulla per fermare il convoglio che ha travolto la donna.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e i soccorsi medici ma per la vittima purtroppo non c’è stato nulla da fare. Per i rilievi del caso, sul luogo della tragedia anche gli agenti della polizia ferroviaria a cui spetta il compito di ricostruire quanto accaduto con una indagine. Resta da capire se si sia trattato di un incidente o un atto volontario. L’investimento mortale ha coinvolto un treno della linea Ivrea-Torino ma inevitabilmente ha bloccato tutta la circolazione dei treni nel tratto torinese della linea ferroviaria convenzionale Torino-Milano.

Rete ferroviari italiana informa che dalle 7.45 di oggi la circolazione ferroviaria è sospesa in prossimità di Settimo Torinese per il rinvenimento di un cadavere in prossimità dei binari e che le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti. Trenitalia aggiunge che è bloccata anche la linea Pinerolo-Chivasso e che alle 10 la circolazione permane sospesa per l’intervento in corso dell’Autorità Giudiziaria.

I treni Intercity e Regionali possono registrare ritardi lungo l’intero tratto mentre i treni Regionali possono subire anche limitazioni di percorso e cancellazioni. Tra i treni nazionali coinvolti direttamente c’è l’Intercity notte 798 partito ieri sera da Salerno alle 20:38 e atteso oggi alla stazione di Torino Porta Nuova alle 9:20. Il convoglio è fermo dalle ore 8:20 a Vercelli. È in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria tramite bus sostitutivi.

Al momento i regionali veloci della Milano-Torino arrivano a Chivasso. Trenitalia ha attivato un servizio bus secondo disponibilità dei vettori da Chivasso a Torino Stura e si sta attivando per le altre destinazioni. I treni delle linee del servizio ferroviario metropolitano sono fermi: quelli della Sfm1 Rivarolo-Chieri sono attestati a Settimo e Torino Stura; quelli della Sfm2 a Torino Lingotto (lato Pinerolo) e Chivasso, termine corsa.