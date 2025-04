video suggerito

Lunedì i funerali di Sara Campanella, il dolore dei familiari davanti alla bara bianca: “Un angelo” Un grande lenzuolo bianco è stato srotolato all’arrivo del feretro di Sara Campanella a Misilmeri con la scritta: “Sara figlia di tutti noi”. Davanti alla bara bianca i familiari in lacrime hanno esclamato: “Un angelo, era un angelo”. A Misilmeri domani lunedì 7 aprile i funerali di Sara Campanella alle 10.30. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Antonio Palma

"Sara Campanella figlia di tutti noi” è la scritta comparsa su un grande lenzuolo bianco a Misilmeri dove oggi è giunto il feretro della 22enne uccisa a Messina dal collega di università Stefano Argentino. “Mi amo troppo per stare con chiunque” hanno scritto i compaesani sullo stesso drappo srotolato in una palazzina nella piazza di Misilmeri dove è stata allestita la camera ardente.

La bara bianca di Sara, coperta con fiori, una sua foto e una maglietta bianca con scritto “No alla Violenza”, ha attraversato il paese in provincia di Palermo, scortata da polizia e vigili urbani in un silenzio irreale prima di giungere davanti alla chiesa delle Anime Sante in piazza Comitato dove è stata allestita la camera ardente.

"Sara vive", è l’urlo che ha interrotto il silenzio quando il carro funebre si è fermato, seguito da un lungo applauso dei presenti. "Un angelo, era un angelo", sono state le uniche parole dei familiari della ragazza in lacrime, in testa al corteo che accompagnava il feretro in chiesa. I parenti di Sara hanno voluto poi riunirsi per un momento privato di preghiera prima che la camera ardente fosse aperta a tutti.

“Sara è figlia di tutti, come padre sono scosso da questa triste storia. Qualcosa deve cambiare, non si può andare avanti così” ha detto il vicesindaco di Misilmeri. “È un momento di dolore. Misilmeri piange. Il nostro paese è distrutto. C’è un silenzio assordante. Per strada la gente non ha nemmeno la forza di parlare. Quando lo vedi in tv, pensi che non ti possa mai capitare, ma quando succede a una comunità coesa come quella di Misilmeri il dolore si avverte per le strade” ha dichiarato invece la segretaria provinciale della Cisl di Palermo e Trapani Federica Badami, originaria di Misilmeri, aggiungendo: “La scuola da sola non può educare gli studenti. Serve una rete con le famiglie e con le istituzioni per educare gli uomini: se una donna dice no, è no, anche se prima ha detto dieci sì”.

A Misilmeri domani lunedì 7 aprile i funerali di Sara Campanella nella chiesa San Giovanni Battista di Misilmeri alle 10.30 co funzione religiosa celebrata dall'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice. In segno di cordoglio e partecipazione, per i funerali della giovane lunedì 7 aprile sarà lutto cittadino in tutti i Comuni della Città metropolitana di Palermo ma anche a Messina.