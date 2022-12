L’Ucraina punta a vertice di pace all’Onu entro febbraio: “Ogni guerra finisce con la diplomazia” “Ogni guerra finisce in modo diplomatico. Ogni guerra però finisce come risultato sia delle azioni intraprese sul campo di battaglia sia al tavolo dei negoziati” ha spiegato il Ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba.

A cura di Antonio Palma

Il ministro ucraino Kuleba

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Conflitto in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dall'Ucraina martoriata dalla guerra con la Russia arrivano piccoli spiragli di pace. Dopo le timidi aperture di Putin, ora anche Kiev ha annunciato di voler riallacciare i rapporti diplomatici con i russi per sedersi a un tavolo della pace per il prossimo anno.

Kiev in particolare punta a un vertice di pace entro la fine del prossimo mese di febbraio. Lo ha annunciato oggi il Ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba.

Una data non a caso perché corrisponde più o meno al periodo dell'anniversario dell'inizio dell'invasione da parte della Russia ma anche una data entro la quale si capirà se le forze in campo hanno ancora mezzi e volontà di lanciare offensive militari.

Fino a quel punto, infatti, come ha spiegato Kuleba in una intervista alla Associated Press, l'Ucraina continuerà a combattere e farà tutto il possibile per vincere la guerra contro la Russia.

Gli ultimi negoziati di pace tra Ucraina e Russia

"Ogni guerra finisce in modo diplomatico. Ogni guerra però finisce come risultato sia delle azioni intraprese sul campo di battaglia sia al tavolo dei negoziati" ha chiarito il Ministro degli Esteri ucraino

Secondo Kuleba, il governo ucraino punta a un vertice di pace preferibilmente in seno alle Nazioni Unite e con il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres come possibile mediatore per evitare situazioni di parte

"Le Nazioni Unite potrebbero essere la sede migliore per tenere questo vertice, perché non si tratta di fare un favore a un certo paese. Si tratta davvero di portare tutti a bordo" ha spiegato infatti Kuleba, ritenendo che Guterres "ha dimostrato di essere un mediatore efficiente e un negoziatore capace e, soprattutto, un uomo di principi e integrità".

Per questo "saremmo lieti della sua partecipazione attiva"ai negoziati di pace, ha affermato Kuleba che però appoggia l'iniziativa presentata dal suo governo per chiedere di privare la Russia del suo status di membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e ad escluderla dall'organismo mondiale

Kuleba si è detto scettico sulla reale voglia dei russi di sedersi al tavolo delle trattative. "Dicono regolarmente di essere pronti per i negoziati, il che non è vero, perché tutto ciò che fanno sul campo di battaglia dimostra il contrario", ha spiegato il ministro, riferendosi alle dichiarazioni rilasciate domenica da Putin, secondo il quale il suo paese è pronto per i colloqui per porre fine alla guerra in Ucraina ma che gli ucraini sono quelli che si rifiutano di fare quel passo.

Nel frattempo l'Ucraina cerca nuovi alleati per il suo piano. Proprio oggi infatti il Presidente Zelensky ha annunciato di aver presentato il proprio piano di pace anche al primo ministro dell'India Narendra Modi, presidente di turno del G20. "Ho avuto una telefonata con il primo ministro dell'India Narendra Modi e gli ho augurato il successo della sua presidenza del G20. Gli ho annunciato la formula di pace e ora conto sulla partecipazione dell'India alla sua attuazione" ha dichiarato Zelensky.