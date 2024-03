L’oroscopo di domani, giovedì 7 marzo 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, giovedì 7 marzo 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle. La Luna è sempre più debole e si trova nel segno dell’Acquario. Tra Pesci e Acquario nel cielo c’è aria di possibilità e ampiezza di vedute: senza confini proprio! Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

L'oroscopo di domani, giovedì 7 marzo 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. La Luna in Acquario di mattina si congiunge anche a Plutone mentre Mercurio resta potente in Pesci vicino a Nettuno. L'oroscopo è carico di possibilità, spiritualità, apertura ai piani metafisici e profondi della realtà. In questa posizione porta anche la perdita confusa della ragione, nel suo punto di eccesso. Il segno fortunato è l'Acquario stesso mentre il segno sfortunato è il Leone.

Ariete

Amore: non riesce assolutamente a contenerlo nei pantaloni.

Lavoro: troppo impegnato ad amoreggiare per lavorare.

Fortuna: ti propone già di prima mattina il boa con le fiume di struzzo.

Il consiglio del giorno: serata piccante con candele, musica soffusa, olio per massaggi e gadget divertenti.

Voto: 8 pieno d’amore

Toro

Amore: ti dedichi solo a te stesso.

Lavoro: provi grande soddisfazione quando vedi che i conti tornano.

Fortuna: ti aiuta a prenderla con filosofia.

Il consiglio del giorno: prenditi una mezz’ora per camminare in giro per la città senza meta.

Voto 5 e mezzo e bisogno di libertà.

Gemelli

Amore: lo volete divorare come un pacchetto di caramelle gommose al gusto Coca-Cola.

Lavoro: l’arte della seduzione l’applicate anche qui.

Fortuna: ora che avete l’amore non importa nient’altro.

Il consiglio del giorno: acquistate un libro che parla delle tecniche Tantra

Voto 7 e mezzo senza contegno.

Cancro

Amore: sei votato a più alti valori.

Lavoro: meno male che ci sei tu che sai sempre come far quadrare i conti

Fortuna: Le tue intuizioni ti portano davvero lontano.

Il consiglio del giorno: guarda il film ‘Rustin’ candidato agli Oscar

Voto 6 – deciso.

Leone

Amore: meglio non pronunciare neanche la parola.

Lavoro: ricorda che non è sempre tutto un’ingiustizia, potresti anche tu non essere abbastanza bravo.

Fortuna: è come la carta degli imprevisti al Monopoli che ti fa andare sul parco della Vittoria quando sono stati già costruiti tre alberghi e tu non hai più soldi.

Il consiglio del giorno: domani puoi guardare solo il programmi sul Comedy Channel.

Voto 5 allergico a tutto e a tutti.

Vergine

Amore: sei super amabile ora che non hai tutto sotto controllo.

Lavoro: questa è una buona giornata per prendersi una pausa o almeno qualche ora di permesso.

Fortuna: ti aiuta a puntare tutto sulla simpatia.

Il consiglio del giorno: per essere certa delle news leggi sempre almeno un paio di quotidiani tra cartacei e online.

Voto 6 – svampita.

Bilancia

Amore: baci e coccole sono sempre a disposizione.

Lavoro: Ti svegli già con il sorriso perché non vedi l’ora di iniziare in ufficio.

Fortuna: Hai la sensazione di aver vinto al Jackpot.

Il consiglio del giorno: giro per le vetrine del centro per vedere le collezioni primaverili.

Voto 8 e mezzo ti senti assolutamente benissimo

Scorpione

Amore: anche solo la parola ti infastidisce.

Lavoro: vorresti chiuderti in solitudine come un topo da laboratorio

Fortuna: come gli alchimisti che cercano la pietra filosofale.

Il consiglio del giorno: vai a lavorare in una stazione co working così da fare almeno due chiacchiere alla pausa caffè.

Voto 5 e mezzo solitario.

Sagittario

Amore: ne hai così tanto che non è assolutamente quantificabile.

Lavoro: l’unico apporto utile sono le positive vibes che coinvolgono tutto il tuo ufficio.

Fortuna: è concentrata tutta nel tuo sorriso.

Il consiglio del giorno: tieni sempre pronto il tuo passaporto per una fuga last minute

Voto 8 e mezzo all’avventura

Capricorno



Amore: sai perfettamente come dominare questo campo.

Lavoro: ti esalti tantissimo quando iniziano le ristrutturazioni.

Fortuna: sempre a tua totale disposizione come un assistente super efficiente.

Il consiglio del giorno: non annoiare tutti quanti con le notizie della BBC in diretta che guardi per tutto il giorno.

Voto 8 serio.

Acquario



Amore: inarrestabile

Lavoro: ci metti sempre un po’ di amore.

Fortuna: totalmente impregnato.

Il consiglio del giorno: fai l’amore a tutte le ore.

Voto 8 e mezzo tutto cuore.

Pesci



Amore: promesse impegnative.

Lavoro: super responsabili.

Fortuna: voi funziona solo con la logica.

Il consiglio del giorno: guardate la serie tragicomica ‘Hacks’

Voto 6 impegnativi.