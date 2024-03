L’oroscopo della settimana dall’11 al 17 marzo 2024: Venere entra in Pesci e Mercurio in Ariete Quante novità in questo oroscopo della settimana dall’11 al 17 marzo 2024: Venere addolcisce i segni d’acqua (Cancro, Pesci e Scorpione) mentre Mercurio dona un pensiero veloce e vivace ai segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario). Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

L'oroscopo della settimana dall'11 al 17 marzo 2024 presenta diverse novità che cambiano di un pochetto le dinamiche tra i segni dello zodiaco: Venere entra nel segno dei Pesci così che i segni d'acqua diventino più romantici. Intanto Mercurio passa in Ariete, e i segni di fuoco diventano più testardi ma anche più intuitivi e loquaci. Marte resta in Acquario ma si quadra a Urano: insomma, non le manda a dire a nessuno. Preparatevi a qualche esplosione nervosa, soprattutto dei segni fissi, sempre loro: Toro, Scorpione, Leone e Acquario stesso.

Oroscopo settimanale 11 – 17 marzo 2024 : le previsioni segno per segno

Le previsioni astrali della prossima settimana segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riserva l'oroscopo per la settimana dall'11 al 17 marzo 2024.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

La situazione cambia all'improvviso ma si sa che tu sei un segno che gli improvvisi addirittura li adora e soprattutto che è davvero bravissimo a cavalcarli! Succede che mentre il pianeta del pensiero si infila nel tuo segno zodiacale tu sei ancora più svelto del solito a dire quello che pensi, Venere nella tua dodicesima casa rallenta la sicurezza in te stesso e soprattutto nei tuoi sentimenti. L'intuito cioè quindi ma verrà spesso messo a disposizione di dubbi sentimentali.

Voto 7

Toro (21 aprile – 20 maggio)

La situazione va piano piano aggiustandosi soprattutto perché il pianeta dell'amore passa a tuo favore. Quindi, insieme a Giove del quale eri già carichissimo, torni ad avere tantissime soluzioni per goderti la vita. Sono sicura quindi che questo Marte che continua a darti fastidio lo dirotterai semplicemente in un po' di stanchezza, al massimo in una minore dose di pazienza. In tutti i casi però tornerai felice con un bell'abbraccio.

Voto 6

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

È stata bellissima questa piccola tregua dei pianeti nei tuoi confronti ma da questa settimana ricominci a sentirti particolarmente solo, abbandonato, spesso incompreso. Il fatto è che, conoscendoti, sarà davvero difficile che tu esprima queste sensazioni quindi chi ti sta intorno dovrà riuscire a comprenderle da solo e soprattutto a trovare il modo di coccolarti. Non sarà certo facile!

Voto 6

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Per fortuna sei un segno che dà molto più spazio alle emozioni che non alla concretezza e alla realizzazione. Dico per fortuna perché mentre il pianeta dell'amore ti dona tutta la sua meravigliosa e travolgente emotività, quello del pensiero ti fa solo pernacchie. Esprimerai soltanto un 10º di quello che senti, a parole. Per tutto il resto sei disponibile sotto le coperte.

Voto 8 e mezzo

Leone (23 luglio – 22 agosto)

E niente, caro il mio leone, siamo di nuovo qua a leccarci le ferite! La situazione è un pochino migliora grazie a Venere che ti rende un po' meno allergico all'amore e anche grazie a Mercurio che ti dona un po' di vivacità intellettuale. Giusto il necessario per riuscire a mantenere un dialogo sensato! Il problema resta sempre Marte in opposizione che abbassa drasticamente i livelli di autostima, sex appeal, voglia in generale. Insomma starai sul divano il più possibile.

Voto 5

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Da questa settimana non ti farai certo alcun problema a mostrare tutta la freddezza gelida della quale una vergine è capace.e sappiamo che sei allenatissima! Tutto questo perché il pianeta dell'amore si mette in opposizione, come se non bastasse. Ti ricordo che in opposizione ci sta pure Saturno. Questo significa che per avere a che fare con te dovremmo essere veloci, chiari, senza alcuna sbavatura sentimentale. Che proprio non la sopporti!

Voto 6 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Abbiamo detto che questo 2024 ti vedrà molto meno Bilancia bilanciata del solito! Il che sarà particolarmente divertente per noi è particolarmente eccitante per te. Iniziamo fin da subito con Mercurio in opposizione ma Marte a favore che ti renderanno spontanea, qualche volta addirittura un po' troppo spudorata. Inutile dire che quest'aria la cattiva ragazza ti rende particolarmente sexy.

Voto 7 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Ti do un 6 e mezzo di incoraggiamento Scorpione perché diciamo che ne hai davvero bisogno. Ultimamente i pianeti si sono accaniti contro di te che non hai fatto altro che rinchiuderti nelle tue segrete a tripla mandata senza nemmeno rispondere al citofono. Con Venere che però torna a tuo favore direi che rinasce il desiderio di qualche contatto umano, soprattutto torna la voglia di buttarti tra le braccia di chi ami. Meglio se col cervello spento!

Voto 6 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Venere e Saturno a sfavore annullano quasi completamente l'empatia, la comprensione, la delicatezza delle quali puoi essere capace. Per questo non sarà certo strano sentirti dire cose fuori luogo oppure anche ingenuamente poco gentili! Cerca di filtrare all'interno del tuo attivissimo cervello tutto quello che pensi, valutandolo da diversi punti di vista. Solo così, forse, eviterai figuracce.

Voto 6

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Ti toccherà trovare il lato positivo della sensazione di bilico. Tu che adori la stabilità, la concretezza e l'assenza di sorprese, adesso dovrai assaggiare la meraviglia di perdere il controllo. Potrebbe addirittura piacerti! Venere è a tuo favore ma Mercurio, il pianeta del pensiero, decisamente no. E giusto perché tu non pensi di potertela cavare in pochi giorni sappi che si fermerà a sfavore per parecchio. Quindi impara fin da subito ad abbandonarsi ai piaceri, ancora prima dei doveri.

Voto 8

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Venere ti ha abbandonato ma ti resta un bellissimo Marte nel tuo segno zodiacale e anche Mercurio, il pianeta del pensiero, a favore. Questo significa che nei tuoi ideali, progetti, nuove ambizioni sei davvero irremovibile e particolarmente coraggioso. Tutto questo ti farà sentire davvero carico di adrenalina e di vitalità.

Voto 9

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Per finire la settimana scorsa la Luna è stata potentissima, congiunta al Sole, proprio nel tuo segno zodiacale e anche Mercurio ti ha dato grande soddisfazione. Quindi inizi questa nuova settimana consapevole della tua forza, la tua meraviglia, le tue grandi capacità. Vorrei che restasse così, meravigliosamente innamorato di te.

Voto 9