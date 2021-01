Nell'oroscopo della settimana che va da lunedì 11 a domenica 17 gennaio 2021 ci sono diversi cambiamenti di segno zodiacale da parte dei pianeti veloci da segnalare: come dire sarà una settimana movimentata! Mercurio entra nel segno dell'Acquario, Venere passa dal libero Sagittario al più tradizionale rigoroso Capricorno mentre Marte, finalmente mi sento di dire, finisce la sua lunghissima ed agguerrita sosta nel segno dell'Ariete per entrare nei più pacato Toro.

Oroscopo settimanale 11 – 17 gennaio: le previsioni segno per segno

Non perdete di vista, inoltre, la Luna nuova nel segno del Capricorno che sarà il 13 gennaio: Luna piuttosto forte anche perché Sole e Luna saranno congiunti non solamente tra loro ma anche a Plutone, nel segno del potere, della politica, dell'autorità. In più, sono da tenere d'occhio le prime quadrature tra Giove e Urano: nell'oroscopo del giorno vi terrò costantemente aggiornati!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Diciamo pure che nel giro di pochissimi giorni passi da essere uno "strappa mutande" irresistibile a sbuffare persino quando la tua dolce metà ti prospetta un programmino davvero piccante per il sabato sera. Vedi come cambiano in fretta le cose? Il fatto è che da qualche giorno né Marte né Venere ti sostengono più e tu deciderai di puntare tutto sull'unica cosa che davvero ti interessa: te stesso!

Voto 6 + per il self care da paura.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Ti senti come prima della partenza per l'Erasmus: hai come la sensazione che da un momento all'altro tutto quello che ti circonda potrebbe cambiare forma, luogo o destinazione. Insomma le tue adoratissime certezze radicate come le gocce di cioccolato sul fondo della torta alle carote, proprio in questa settimana sembrano non soddisfarti più. Non è da te prendere la vita come farebbe un boyscout che alle sei di sera non ha ancora deciso dove accamparsi per la notte. In compenso, sappi, tutta questa suspense ti rende particolarmente sexy.

Voto 7 per il sex appeal da esploratore

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Adesso sì che si ragiona: finalmente Venere si è tolta dalle scatole e voi ricominciate a lanciare occhiolini in giro come fa la madonna del Guadalupe con le benedizioni.i I bello è che vi sentite assolutamente irresistibili e l'ancora più bello è che in effetti lo siete. Anzi, da che speravate che le persone non vi riconoscessero dietro la mascherina per non avere l'obbligo di salutarle a che deciderete di telefonare anche ai vecchi amici delle elementari pur di fare due chiacchiere. Zitti non ci state.

Voto 9 perché solo voi potete trovare qualcosa da dire agli ex compagni dell'asilo.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Diciamo che l'inverno non aiuta ma nei prossimi giorni eviterai lo specchio come fosse la fatidica prova della bilancia dopo le feste. Il tuo massimo desiderio è passare le giornate in una di quelle meravigliose e per nulla credibili stanze fotografate su Instagram piene di libri, candele, piante da appartamento perfettamente in salute e nemmeno l'ombra di un cellulare o di una TV. Insomma ti senti sexy come il periodo del tempo di posa dell'enne sui capelli e non desideri avere alcuna conferma dall'esterno.

Voto 6 di incoraggiamento

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Pare proprio che i pianeti a favore, quelli che nei primi giorni dell'anno ti hanno fatto guardare a Saturno contro sprezzante del pericolo, se ne siano andati.senza nemmeno lasciare una recensione positiva, maleducati! Questa settimana, per colpa di Mercurio in opposizione, risponderai a monosillabi e se possibile anche solo con il linguaggio degli occhi. La cosa però che ti manderà più in crisi sarà il fatto che ogni volta che penserai ad una possibile risposta da dare al tuo capo avrai l'insostenibile pesantezza della sensazione che sia la risposta sbagliata. AAA cercasi certezze disperatamente.

Voto 5 ma puoi avvalerti della facoltà di non rispondere.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Niente Vergine, sei bellissima e nessuno, nemmeno con tutta la buona volontà di sguinzagliare le sue le malelingue, potrà dire il contrario. Che poi, quando stai bene come in questi giorni davvero te ne freghi di quello che possono pensare gli altri… Così mi piaci: maleducatamente ribelle! Per quanto maleducata possa essere una Vergine, quindi sto tranquilla. Anzi, mi sento di dire che sia già da subito il momento giusto per usare: qualche capo borchiato, qualche sciantosa camicia di seta modello "vedo non vedo". Sei pronta?

Voto 9 per ricordarti che tu vali, come dicono in tv.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Te l'avevo detto bilancia che, pur essendo questo 2021 nell'anno ufficiale della svolta, della rimonta, del successo assicurato, avresti dovuto pazientare un pochino.il bello è che la pazienza è il tuo forte e quindi non ti dispiacerà sapere che Venere, il tuo adorato pianeta della bellezza, l'eleganza, i battiti di ciglia che commuoverebbero persino re Erode, sarà a sfavore. L'unico rimedio, a parer mio, sarà darci dentro con lo shopping nei saldi e con gli appuntamenti dalle estetista e dal parrucchiere anche solo per prendere un caffè e spezzettare le sopracciglia.

Voto 6 e mezzo perché sei una che ci crede davvero

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Hai presente quando è buio, hai il cellulare scarico e hai come la sensazione di aver sbagliato strada? Ecco, questa settimana sarà un po' così. Per fortuna tu sei uno che non ha paura di nulla, figuriamoci paura del buio! Il punto è che tutti questi pianeti di traverso Sembrano volerti suggerire che sarebbe meglio fermarti, respirare profondamente, evitare dichiarazioni ufficiali a rischio gaffe e soprattutto riconsiderare bene ogni passaggio del progetto. Praticamente un pit stop prolungato.

Voto 5 ma stai calmo, ok???

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Questa settimana sarà un po' come quella di chi, a fine serata, dopo aver servito cocktail, sorrisi e giri di valzer ai clienti del locale, spegne la musica per fare i conti. Quindi, per capirci, nonostante possa succedere che cambino le meravigliose spinte energetiche, sensuali e coinvolgenti delle scorse settimane, tuttavia la situazione non è per niente male. Mettiti comodo e preparati a godere del sano relax e non solo fisico ma anche sentimentale, come dire che non distruggerai d'amore ma nemmeno guarderai il soffitto sospirando di noia.

Voto 7 per il meritato riposo.

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

In questa settimana caro mio risolverai problemi come un impiegato delle poste timbra le raccomandate da spedire: a raffica! Il bello è che non te intenderai nemmeno per un minuto e il brutto, qualora proprio volessimo vedere un brutto, sarà che darti consigli risulterà semplicemente un esercizio non richiesto per allenare i muscoli linguali. Grazie a Marta e a favore sei pronto a prenderti in carico tutte le responsabilità come fossero uno zaino con i viveri e tu un trekker professionista

Voto 8 per la forza non solo di spirito ma anche di bicipite.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Mercurio arriva in tuo aiuto proprio mentre stai per perdere la pazienza. Te l'avevo detto che questo sarebbe stato un anno ricco di responsabilità e nel quale farti gli affari tuoi, cosa che adori, non sarebbe sempre stato così semplice. Il bello è che la tua testolina sembrerà saltare da una intuizione geniale all'altra e ogni volta che aprirai bocca tanto che ci saranno persone che prenderanno appunti manco fossi l'allievo prediletto del Dalai Lama.

Voto 7 ma trovati delle routine quotidiane

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

C'è da festeggiare una settimana nella quale finalmente tornerete a guardarci con gli occhioni a cuore anche quando noi siamo appena svegli e decisamente impresentabili. L'amore tornerà a vincere sopra ogni più realistico dato di fatto e voi, pesciolini miei, Ricomincerete a vedere e sentire solamente ciò che vi va. Praticamente la vostra situazione ideale!

Voto 8 per la capacità di estraniazione da tutto ciò che vi circonda