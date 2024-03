L’oroscopo della settimana dal 25 al 31 marzo 2024: Scorpione e Pesci grande rimonta L’oroscopo di questa settimana che va da lunedì 25 a domenica 31 marzo 2024 inizierà subito con l’esplosione emotiva dell’eclissi di Luna e Luna Piena. Avremmo bisogno ancora più del solito di sentirci amati e riconosciuti da chi abbiamo vicino. I segni d’acqua, Cancro, Pesci e Scorpione, godono di un intenso momento di passione e amore! Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Che l'oroscopo della settimana che va dal 25 al 31 marzo 2024, sia intensissimo lo si capisce dal fatto che inizia subito lunedì mattina alle 8 con la Luna piena in Bilancia, che sarà anche eclissi di Luna. Intanto anche Marte é entrato in Pesci, per un’energia più spirituale che non fisica. I segni d’acqua: Cancro, Pesci e Scorpione, godono di un intenso momento di passione e amore!

Oroscopo settimanale 25-31 marzo: le previsioni segno per segno

Ecco cosa ci riservano le stelle per la prossima settimana: l'oroscopo segno per segno dal 25 al 31 marzo 2024:

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Sei uno dei grandi protagonisti di questa settimana un po' perché Mercurio si trova nel tuo segno zodiacale un po' perché il sole che illumina completamente la luna piena di lunedì è nel tuo segno. Questo significa che la tua grande caratteristica di indipendente, testardo, qualche volta un po' egocentrico verrà più che sollecitata. Tocca tenere spesso a freno la lingua.

Voto 7

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Il tuo unico pensiero in questa settimana sarà quello di goderti la vita, tu e tutti quelli che ami! Giove, Venere e Marte tutti a tuo favore sembrano davvero darti una carrellata di energie da spendere tutte in divertimenti. E sesso, si intende! Difficile vederti col broncio anche durante l'eclissi di luna che mette un po' di malinconia a tutti.

Voto 8

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Questa settimana non sarà certo una delle più facili che tu ti ricordi! Infatti tutti i pianeti nel segno dei pesci non fanno che amplificare quel senso di frustrazione, inadeguatezza, addirittura un po' di risentimento. Insomma hai proprio bisogno di una spalla su cui piangere o almeno un apribottiglie per stappare la birra.

Voto 5

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Da buon segno d’acqua questo é il momento giusto per abbandonarti alla passione, all’amore e a tutti i progetti di coppia che la tua testolina riesce a immaginare! Hai voglia finalmente di goderti la vita e nessuna intenzione di restare fermo a crogiolarti. E se qualcuno dovesse rallentare i tuoi piani sarai pronto a fare un bel discorsetto perché é proprio questo che ti insegna la luna piena in Bilancia: a dire quello che pensi e provi senza peli sulla lingua!

Voto 9

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Intorno a te pare che ci sia grande sollecitazione dai pianeti e dalle stelle ma tu un po' egoisticamente te ne freghi! Venere e Marte per fortuna non ti danno più fastidio mentre addirittura mercurio è dalla tua parte e tu riacquisti mi rettamente sicurezza in te stesso ma soprattutto una dialettica da fare invidia a un politico rampante. Insomma è il tuo turno di goderti un po' di pace.

Voto 7

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Nonostante ci si impegni parecchio intorno a te, sarà davvero difficile vedere spuntare un sorrisetto sul tuo faccino. Sei tutta pensieri, ripensamenti, dubbi esistenziali e sensazione di essere nel posto sbagliato al momento sbagliato. Sei praticamente inconsolabile cara Vergine! Quello che ti consiglio di prenderti tempo per te e soprattutto di evitare di fare polemiche. Te ne pentiresti.

Voto 5 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

La luna piena con eclissi di lunedì cadrà proprio nel tuo segno zodiacale tu, che per colpa di Mercurio hai decisamente perso la diplomazia, vuoi ribaltare le situazioni che non ti vanno più bene. Non hai alcuna intenzione di rimanere in disparte, zitta zitta, sorridente come Barbie. Ti è chiarissimo quello che vuoi sia il tuo posto nelle relazioni. Vietato sottovalutarti.

Voto 6 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Finalmente un momento di pace anche per te! Certo, ci sono sempre Plutone, Urano e anche Giove in agguato ma che si tratta di un momento di intensa rivisitazione di chi sei l’abbiamo oramai chiaro, no?? Questa però é la settimana giusta per assaggiare tutti i piaceri dei quali ti privi da un po’, soprattutto in coppia!

Voto 8

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Ti senti effettivamente sottovalutato e la cosa mina la tua autostima ma anche la tua felicità. Succede! L’universo sembra chiederti di metterti in discussione spegnendo tutte le coinvolgenti relazioni che potrebbero distrarti.

Voto 5

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Mercurio resta a tuo sfavore ma la cosa non sembra turbarti granché! I pensieri sono più rallentati e così anche la voglia di fare in ufficio e dare ordini. Insomma sei più simpatico, leggero, addirittura giocoso. Forse stai scoprendo un nuovo modo si goderti le cose??

Voto 7

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Marte ti ha abbandonato e tu ti senti in effetti un po’ meno sicuro delle tue abilità amatorie e affascinanti. É solo impressione però perché in realtà continui ad esibire quella bellezza di chi vuole godersi la vita con spirito libero e curioso ma anche con umiltà! Super!

Voto 7

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Quanto amore nella tua testolina! Talmente tanto che fungerà anche da filtro per la vita: il tuo é uno sguardo amichevole, amorevole, empatico e che trova per qualsiasi problema una soluzione che metta tutti d’accordo. L’armonia é quello che cerchi ma anche che ti impegni a ottenere!

Voto 9