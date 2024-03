L’oroscopo della settimana dal 18 al 24 marzo 2024: Leone e Scorpione ancora nervosetti Nell’oroscopo della settimana dal 18 al 24 marzo 2024 ci prepariamo a festeggiare l’equinozio di primavera, Ostara nella cultura pagana, mentre Venere congiunta a Saturno rinsalda i nostri sentimenti e i progetti che ne derivano. Cancro, Pesci e Scorpione con la voglia di costruire e ampliare i loro desideri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'oroscopo della settimana che va dal 18 al 24 marzo 2024 troveremo Venere che resta nel segno dei Pesci, ma per tutta la settimana sarà vicina vicina a Saturno. Questa congiunzione porterà, soprattutto i segni d'acqua (Cancro, Pesci e Scorpione), a vedere amplificati i loro desideri di costruire, in coppia e nei sentimenti. Nel frattempo Mercurio in Ariete resta particolarmente testardo, ma lucido, mentre Marte resterà in Acquario fino a venerdì, e poi si sposterà nel segno dei Pesci mettendo un pochino da parte le sue energie.

Oroscopo settimanale 18 – 24 marzo 2024: le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni settimanali dal 18 al 24 marzo 2024 e l'oroscopo per tutti i segni zodiacali.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Mercurio, il pianeta del pensiero, rimane nel tuo segno zodiacale e rischierebbe ogni tanto di renderti ancora più testardo, determinato, cocciuto del solito. Per fortuna Venere, pianeta dell'amore a 360 gradi, si trova in una posizione dalla quale amplifica la tua empatia. In questo caso quindi sarà proprio Venere a donarti la capacità di usare l'intelletto così sviluppato per comprendere davvero gli altri, e non soltanto per farti sentire.

Voto 8

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Potresti faticare un pochino a dire quello che pensi e soprattutto a farsi che le persone intorno a te lo ascoltino e magari lo mettano anche in pratica. In compenso però se si parla di divertirsi, giocare, godersi la vita, direi che finalmente sei tornato assolutamente in pista. Giove e Venere entrambi a favore sono i perfetti compagni di marachelle, tutte a fin di bene! Resti ancora decisamente pigro su tutta la linea dei doveri.

Voto 6 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Sarà davvero difficile avere a che fare con te che ti senti solo ma non hai alcuna intenzione di ammetterlo. Ti basterebbe essere abbracciato, coccolato, riempito di complimenti e di espressioni di stima e invece ti allontani da tutti coloro che potrebbero accontentarti. Le energie non ti mancano ma forse ogni tanto le vuoi dimostrare un po' troppo apertamente

Voto 6

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Sei la persona perfetta se abbiamo voglia di qualcosa di serio, costruttivo e che guardi al futuro con ottimismo. Venere e Saturno a favore ti fanno sentire come chi ha voglia di prendersi cura di chi ha intorno e guidare, organizzare, preparare il terreno per qualsiasi crescita. Se c'è una decisione da prendere non te lo farei ripetere due volte e non avrai certo paura di uscire dalla tua confort zone.

Voto 8

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Marte continua ad essere in opposizione al tuo segno zodiacale e tu di pessimismo umore! Si sa che quando non ti piaci, non ti senti amato e soprattutto non credi nelle tue possibilità la risposta è tenere il broncio. Così ti vedremo fare spesso in questa settimana. Da mercoledì a venerdì la luna che transita proprio nel tuo segno zodiacale potrebbe anche amplificare quella sensazione di frustrazione che proprio non vedi l'ora di lavarti via di dosso.

Voto 5

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

La situazione non è proprio la migliore desiderabile soprattutto perché avere contemporaneamente Saturno e Venere in opposizione ti potrebbe rendere ancora più rigida del solito. Proprio come viene descritta dai più cattivi astrologi! Il bello è che te ne fregherai completamente della forma: se hai qualcosa da dire non ti farai certo pregare nè ti impegnerai per edulcorarlo. Teniamoci pronti!

Voto 5 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

La combinazione del tuo oroscopo di questa settimana con il pianeta del pensiero a sfavore mentre Marte ti riempie di energie, potrebbe in effetti essere scoppiettante. In effetti la voglia di rompere con le tue regole e dire tutto quello che ti passa per la mente per il cuore è davvero tantissima. Per fortuna per il cuore ci passa anche tanta passione, che non andrà certo sprecata.

Voto 7 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Marte a sfavore rende effettivamente velenoso il tuo pungiglione ma in compenso Venere e Saturno che ti guardano con gli occhi dolci ti permetteranno, subito dopo le sfuriate, di farti perdonare. Le tue tecniche ammalianti e seducenti saranno davvero ai massimi livelli. In tutti i casi se si avesse a che fare con te è comunque consigliabile prenderti con le pinze e ammorbidirti prima di qualsiasi richiesta.

Voto 7

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Fai man bassa di tutte le energie che riesci a recuperare in queste giornate prima che Marte entri, insieme a Venere, nel segno dei Pesci e quindi a tuo sfavore. Portati avanti con lavoro e esibisci in prestazioni erotiche che restino indelebili nella memoria almeno per i prossimi mesi. Anche per quanto riguarda le decisioni da prendere fallo adesso con la sicurezza di chi non si lascia certo intimorire da pareri contrari.

Voto 7

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Questa situazione potrebbe addirittura piacerti con Marte che ti rende fermo, Venere che ti addolcisce e Mercurio che ti manda completamente in confusione al cervello. Così capirai che cosa significa perdere la testa e passare le mattinate che dovrebbero essere di lavoro produttivo a pensare all'amore.

Voto

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Goditi le energie di Marte nel tuo segno zodiacale ancora fino a venerdì.questo Marte ti è servito come una cura di ricostituenti dopo che nelle settimane scorse spesso la sicurezza in te stesso è stata messa in discussione. Non hai certo rischiato di strafare, complice anche lo sfavore di Giove che in questo caso è stato utile proprio per abbassare il livello di determinazione e lasciarti umile. Goditi queste giornate ancora con la sensazione che tutto sia possibile. Perché in effetti lo è!

Voto 7 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Che dire: il pianeta dell'amore è proprio nel tuo segno zodiacale tu hai la sensazione che non potrebbe stare in luogo migliore. La tua capacità di far sentire tutti perfettamente a loro agio tra le tue braccia sarà amplificata tanto che potrebbe esserci addirittura la fila. Non è ancora il momento di grandi dichiarazioni ed esibizioni amorose col partner: ci si dovrà accontentare di una dolcezza sconfinata.

Voto 9