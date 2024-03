L’oroscopo di domani 3 marzo 2024: le previsioni di Ginny segno per segno L’oroscopo di domani, domenica 3 marzo 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle. Questa giornata richiede calma e lentezza: tutta colpa della Luna in Sagittario calante, che toglie le energie! Il segno sfortunato è il Gemelli mentre il segno fortunato l’Ariete. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di domani, domenica 3 marzo 2024: siamo al quarto di Luna crescente, ma per fortuna è domenica, quindi possiamo riposarci e restare a far pascolare i pensieri in contesti creativi e filosofici, senza per forza dover produrre. Con la Luna in Sagittario, il segno sfortunato è il Gemelli mentre il segno fortunato l'Ariete.

Ariete

Amore: il tuo cuore batte più forte di una grancassa.

Fortuna: si sa cosa fa la fortuna agli audaci.

Il consiglio del giorno: poga in casa con la musica a tutto volume per scaricare l’adrenalina.

Voto: 9

Toro

Amore: È solo la risposta alla definizione del 3 verticale delle parole crociate “Affetto profondo e reciproco tra due persone”.

Fortuna: troppo pigro per andarla a cercare.

Il consiglio del giorno: prova la terapia d’urto del freddo.

Voto: 6

Leggi anche L'oroscopo di venerdì 1 marzo 2024

Gemelli

Amore: siete affamatissimi, ma oggi non vi sopporta nemmeno un Santo!

Fortuna: oggi pescate la carta dell’imprevisto. Positivo? negativo? chi vivrà vedrà.

Il consiglio del giorno: diffondi delle gocce d’olio essenziale di limone: un concentrato di buon umore e chiarezza mentale.

Voto : 5

Cancro

Amore: ti lasci sorprendere!

Fortuna: la trovi nell’espansione dei tuoi orizzonti.

Il consiglio del giorno: vai a fare il tifo in qualsiasi evento sportivo.

Voto: 9

Leone

Amore: incomprensioni, divergenze d’opinione, imprevisti… niente paura, sei emotivamente supportato dalla Luna.

Fortuna: oggi ti serve un amuleto bello grosso.

Il consiglio del giorno: gestisci le tue finanze responsabilmente.

Voto: 6

Vergine

Amore: oggi lo vuoi fare strano.

Fortuna: più che fortuna, oggi è una roulette russa.

Il consiglio del giorno: brucia degli incensi al sandalo per prenderti cura della tua pace mentale.

Voto: 5 e invochi un time-out

Bilancia

Amore: oggi il proibito ti attrae irresistibilmente.

Fortuna: l’ottimismo ti fa puntare al massimo, ma usa cautela.

Il consiglio del giorno: infrangi una tua regola di bellezza mettendo alla prova la tua creatività e il tuo senso dell’autoironia.

Voto: 8

Scorpione

Amore: se esistono airbag per le relazioni sentimentali, fattene installare uno immediatamente.

Fortuna sta tutta nella tua autoironia e nel tuo sarcasmo.

Il consiglio del giorno: concediti una serata rilassante a prova d’imprevisto.

Voto: 5 o 7, “decide” Urano.

Sagittario

Amore: in cerca d’avventure.

Fortuna: sai che le cose miglioreranno anche se sei nei pasticci.

Il consiglio del giorno: ascolta "Ain't No Mountain High Enough" di Marvin Gaye e Tammi Terrell in loop.

Voto: 7

Capricorno

Amore: accetti anche d’essere preso di sorpresa, se te lo fanno sapere in anticipo.

Fortuna: oggi è tutta una lotteria.

Il consiglio del giorno: organizza una maratona di giochi da tavolo (accettando di non poter sempre vincere!)

Voto: 8

Acquario

Amore: come un curry autentico, ci fai bruciare!

Fortuna: opportunità inaspettate o imprevisti calcolati.

Il consiglio del giorno: prendi un foglio e fai un esercizio creativo. Cosa faresti se ti dovessi trasferire improvvisamente all’estero? scrivi di getto!

Voto: 8

Pesci

Amore: psichedelico.

Fortuna: ti affidi all’Universo.

Il consiglio del giorno: massaggia il viso con una pietra tua sha.

Voto: 7 qui sulla terra, 10 nel tuo mondo.