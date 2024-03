L’oroscopo di domani, domenica 24 marzo 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, domenica 24 marzo 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Con la Luna in Vergine che si prepara ad essere domani mattina Luna piena, ci godiamo una bella Venere che stimola relax e divertimento. Il segno fortunato è il Toro mentre il segno sfortunato il Leone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Con l'oroscopo di domani, domenica 24 marzo 2024, ci avviciniamo alla Luna piena che sarà, a 7 gradi del segno della Bilancia, domani mattina alle 8. Ancora oggi, però, possiamo goderci una bella Venere sostenuta da Giove, che è perfetta per rilassarci e farci coccolare. O coccolarci da noi stessi. Il segno fortunato è il Toro mentre il segno sfortunato il Leone.

Ariete

Amore: un maestro del dirty talk.

Fortuna: cerca di non essere solo “chiacchiere e distintivo”

Il consiglio del giorno: concentra tutto ciò che ritieni importante prima di cena.

Voto: 8

Toro

Amore: creatività senza freni.

Fortuna: ti porterei in giro come talismano.

Il consiglio del giorno: sorseggia una bella tisana al tè verde e menta, è depurativa e rivitalizzante.

Voto: 8

Gemelli

Amore: tutto fumo e niente arrosto.

Fortuna: siete arrivati che era già sold out.

Il consiglio del giorno: sentitevi autorizzati a rimanere sul divano a leggere. Valgono anche le buone vecchie riviste di gossip.

Voto : 5, in serata vi ripigliate un pochino.

Cancro

Amore: lo faresti come le tartarughe: bello lento e per giorni interi.

Fortuna: ha sentito che baci benissimo e vuole ricambiare.

Il consiglio del giorno: creati una tua fragranza su misura, la tua firma olfattiva.

Voto : 8

Leone

Amore: hai le parole giuste per tenerci in pugno.

Fortuna: sarai come un incantatore di serpenti.

Il consiglio del giorno: Non aver paura di mostrare chi sei veramente.

Voto: 7

Vergine

Amore: ti ha già stufato alla “A”

Fortuna: non la vedresti nemmeno se fosse un’insegna al neon.

Il consiglio del giorno: O impari a lasciar andare o abbassi le aspettative. Magari fai entrambe le cose.

Voto: 5

Bilancia

Amore: meh, ha perso un bel po’ di smalto.

Fortuna: hai bisogno d’equilibrio ed armonia, al resto penserai più avanti.

Il consiglio del giorno: stai. É sufficiente.

Voto: 5

Scorpione

Amore: sfoderi tutto il tuo arsenale migliore.

Fortuna i risultati si fanno vedere!

Il consiglio del giorno: fatti leggere la mano da un bravo chirologo.

Voto: 7

Sagittario

Amore: sei in sciopero, paiono tutti troppo stupidotti.

Fortuna: come il 13 sugli ascensori americani, non ci siamo proprio.

Il consiglio del giorno: Dopo aver completato le pulizie, concediti una bella ricompensa

Voto: 5

Capricorno

Amore: sensuale, creativo e pieno d’energia.

Fortuna: sei ancora in una botte di ferro.

Il consiglio del giorno: suda e fai fatica, ne sarai molto soddisfatto.

Voto: 7/8

Acquario

Amore: anche qui, sentiremo la potenza della tua mente.

Fortuna: metti su una conferenza per stabilire se esiste o meno.

Il consiglio del giorno: Viaggia con la mente ma riposa il fisico.

Voto: 7

Pesci

Amore: Va bene il romanticismo ma anche a potenza qui non si scherza.

Fortuna: brillante.

Il consiglio del giorno: Ridecora la tua stanza.

Voto: 8/9