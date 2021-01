Via libera al vaccino Pfizer-BioNTech anche da parte dell'Oms. Il farmaco che stiamo già utilizzando in Italia e nel resto d'Europa, ha ricevuto la convalida all'uso d'emergenza dell'Organizzazione mondiale della sanità: si apre così la strada ai Paesi di tutto il mondo per approvarne più rapidamente l'importazione e la distribuzione. Un passaggio fondamentale, annunciato dalla stessa Oms, che ha pubblicato una nota con un commento della dottoressa Mariangela Simao, direttrice responsabile dell'accesso ai farmaci e vaccini dell'Organizzazione mondiale della Sanità: "Questo è un passo molto positivo per garantire l'accesso globale ai vaccini Covid-19".

La dottoressa, però, ci ha tenuto a sottolineare "la necessità di uno sforzo ancora maggiore a livello globale per ottenere una fornitura di vaccino sufficiente a soddisfare le esigenze delle popolazioni di tutto il mondo". L'Oms e le altre agenzie partner "lavorano giorno e notte – ha assicurato Simao – per valutare altri vaccini che hanno raggiunto gli standard di sicurezza ed efficacia". Nessuna paura, ha continuato la dottoressa, anzi: "Incoraggiamo un numero ancora maggiore di sviluppatori a farsi avanti per la revisione e la valutazione". In questo momento "è di vitale importanza che ci assicuriamo la fornitura critica necessaria per servire tutti i Paesi del mondo e per arginare la pandemia".

L'annuncio, oltre che con un comunicato ufficiale, è arrivato anche su Twitter, con l'account ufficiale dell'Organizzazione mondiale della sanità che ha scritto: "Il vaccino anticovid Pfizer-BioNTech è diventato oggi il primo a ricevere la convalida dell'Oms per l'uso d'emergenza dall'inizio dell'epidemia", sottolineando che "l'equo accesso globale ai vaccini è fondamentale per combattere la pandemia". Poi una rassicurazione ai più scettici: "Gli esperti di tutto il mondo hanno esaminato i dati sulla sicurezza, l'efficacia e la qualità del vaccino e hanno scoperto che soddisfa tutti i criteri".