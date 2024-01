Litiga con la moglie e l’accoltella, i vicini sentono le urla e chiamano la polizia: fermato a Torino Tentato femminicidio a Torino, dove un 70enne è stato fermato dopo aver accoltellato la moglie nella loro casa nel quartiere Borgo Filadelfia: indagini in corso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Tentato femminicidio a Torino dove oggi un uomo di 70 anni è stato arrestato dalla polizia per aver colpito la moglie 65enne a coltellate al culmine di un violento litigio. È successo all'interno dell'abitazione della coppia in via Galluppi, nel quartiere Borgo Filadelfia.

A lanciare l'allarme sono stati i vicini di casa che hanno sentito le urla della donna e hanno immediatamente chiamato le forze dell'ordine. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, la 65enne è stata accoltellata, al culmine di una lite, dal marito, 70 anni. L'aggressione sarebbe avvenuta in camera da letto.

L'uomo è stato arrestato per tentato omicidio dalla polizia, che sta indagando sull'episodio, la moglie è stata trasportata all'ospedale delle Molinette in codice rosso. Al momento sarebbe in sala operatoria per una coltellata molto profonda al diaframma e della milza. È in prognosi riservata.

"Siamo sconvolti, erano sposati da anni e non li abbiamo mai sentiti litigare. Era la classica coppia insospettabile", ha detto un inquilino del condominio al Corriere della Sera.

