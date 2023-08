Litiga col marito e si lancia dal balcone con le figlie di 6 mesi, dramma nel Siracusano I fatti a Francofonte, in provincia di Siracusa. La donna e le piccole, subito soccorse, sono state trasportate d’urgenza con un elicottero del 118 all’ospedale Cannizzaro di Catania.

A cura di Biagio Chiariello

Dramma a Francofonte, in provincia di Siracusa, nella tarda serata di ieri, sabato 19 agosto 2023: dopo una lite con il marito una donna si sarebbe lanciata nel vuoto con in braccio le figlie di 6 mesi.

I fatti sono avvenuti nel centro storico del comune siciliano, dove una 40enne tunisina si è gettata dal balcone della casa dove abita, al primo piano, con le piccole tra le braccia.

A lanciare l'allarme sarebbe stato proprio l'uomo, un lavoratore stagionale.

Mamma e figlia sono state subito soccorse e trasportate d'urgenza con un elicottero del 118 all'ospedale Cannizzaro di Catania, le due gemelline non avrebbero riportato ferite gravi perché protette dal corpo della madre. La donna invece ha riportato fratture multiple, ma è viva.

Sul posto sono arrivati i militari dell’Arma dei Carabinieri che stanno ricostruendo la vicenda. Innanzitutto pare escluso che si sia trattato di un incidente. Stando a una prima ricostruzione, comunque la 40enne avrebbe ammesso che si è trattato di un gesto volontario provocato dalla lite con il marito.

Ancora non sono chiari però i motivi che hanno portato al litigio culminato poi nell'insano gesto della 40enne. L’appartamento, come detto, si trova al primo piano e questo avrebbe fortunatamente evitato conseguenze più gravi per madre e figlie.

