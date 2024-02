Lite tra vicini sfocia nel sangue: prende il fucile, uccide il vicino e si suicida, dramma a Brindisi Il dramma nelle scorse ore nel territorio comunale di Villa Castelli, in contrada Montescotano. L’omicidio è avvenuto per strada nelle campagne di Villa Castelli nella prima mattinata di oggi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Una lite tra vicini è sfociata in tragedia oggi in provincia di Brindisi dove un uomo di 81 anni ha sparato e ucciso un 51enne vicino di casa e poi si è tolto la vita. Il dramma si è consumato nelle scorse ore nel territorio comunale di Villa Castelli, in contrada Montescotano. L’omicidio è avvenuto per strada, in una zona di campagna del piccolo comune dell'entroterra pugliese, nella prima mattinata di oggi, lunedì 12 febbraio 2024.

L’allarme è scattato intorno alle 7 di lunedì. A sparare sarebbe stato un pensionato di 81 anni che, a colpi di fucile, avrebbe ucciso il vicino di 51 anni, Nicola Lacorte, prima di rivolgere la medesima arma contro se stesso e togliersi la vita. Alla base del gesto ci sarebbe stata una lite tra i due vicini di casa per precedenti diatribe. Tra i due pare vi fossero state già precedenti liti per un contenzioso che oggi però, quando i due si sono incontrati fuori casa, sono sfociate nel sangue.

All'arrivo dei soccorsi i corpi senza vita della vittima e dell'assassino suicida erano sul selciato, a pochi metri di distanza tra loro, in un pozza di sangue. Inutili a quel punto soccorsi. Sul posto, nei campi che costeggiano la strada provinciale, sono accorsi i carabinieri che ora stanno indagando per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e il movente preciso del delitto.

Dopo il primo intervento dei carabinieri della stazione di Villa Castelli, sul posto anche gli investigatori della compagnia di Francavilla Fontana. Dalle primissime informazioni emerse, tra i due uomini pare vi fossero continue discussioni legati al parcheggio di auto e mezzi in zona che ostacolavano il passaggio. Resta da ricostruire se l'omicida abbia agito di istinto e da solo o se il delitto si stato premeditato armandosi con l'aiuto di altri.