Lite tra adolescenti: 16enne accoltellata al volto durante i festeggiamenti di Carnevale Una 16enne è stata colpita da una coetanea con una coltellata in pieno viso a Ravanusa, nell'Agrigentino, durante i festeggiamenti per il Carnevale. La giovane è stata portata in ospedale, dove le sono stati applicati circa 30 punti di sutura. I Carabinieri stanno cercando l'adolescente che l'ha aggredita, la lite tra le due sarebbe scoppiata per futili motivi.

A cura di Eleonora Panseri

Durante un litigio con una coetanea, una ragazza di 16 anni è stata colpita con una coltellata in pieno volto. Il gravissimo episodio è accaduto nella notte di martedì grasso, il 13 febbraio, nell'Agrigentino, precisamente a Ravanusa, in via Delle Grotte, dove si stavano tenendo i festeggiamenti per il Carnevale.

Come è stato riportato da il Giornale di Sicilia, la vittima dell'aggressione sarebbe un'adolescente residente a Campobello di Licata, finita al pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Qui i medici le hanno dovuto applicare circa una trentina di punti di sutura fra il naso e il sopracciglio, dove è stata colpita dall'altra ragazzina. La 16enne è stata poi dimessa, sciogliendo una prognosi di circa 20 giorni.

Secondo quanto è stato ricostruito, sembra che la ragazza sia stata raggiunta da un fendente anche alla schiena e a una spalla, ma in questo caso le ferite sarebbero state solamente superficiali. A condurre le indagini per riuscire a identificare la coetanea che l'ha aggredita e ferita sono i Carabinieri della stazione di Ravanusa. Sul caso la Procura di Agrigento ha anche aperto un fascicolo per lesioni personali aggravate.

A fare scoppiare la lite, e la violenta reazione di una delle due ragazzine, sembra siano stati futili motivi, una banale discussione tra adolescenti. L’area dove si è verificata l’aggressione è interamente coperta da telecamere di videosorveglianza e i carabinieri sarebbero già a buon punto per quanto riguarda l’identificazione della minorenne violenta che potrebbe essere fermata nelle prossime ore.

Ai Carabinieri, immediatamente contattati dagli amici, la 16enne avrebbe raccontato di non conoscere il nome della ragazza che l’ha aggredita. "Non sappiamo chi sia – avrebbero detto i testimoni che la accompagnavano – ma ha la nostra età".