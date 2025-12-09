Attualità
Lite per una sigaretta degenera in rissa: ragazza accoltellata a Pordenone, è grave

Rissa davanti alla pizzeria di Maniago per una sigaretta negata: una 25enne ferita con un coltellino finisce in ospedale, due giovani medicati per ferite alle mani.
A cura di Davide Falcioni
Una ragazza di 25 anni è rimasta gravemente ferita a una gamba durante una violenta rissa esplosa ieri sera davanti alla pizzeria Ai Portici di via Fabio di Maniago, in provincia di Pordenone. La giovane, raggiunta da un fendente, è stata trovata a terra in una pozza di sangue, mentre due ragazzi hanno riportato lesioni alle mani nel tentativo di difendersi. Coinvolti due gruppi di giovani tra i 18 e i 25 anni: da un lato un ragazzo di origini marocchine con la fidanzata e due amiche italiane; dall’altro tre ragazzi e una ragazza del posto.

Secondo le prime ricostruzioni, la lite sarebbe iniziata in modo banale, da una richiesta di una sigaretta e da alcune parole fuori posto, fino a degenerare rapidamente in scontro fisico. Uno dei tre ragazzi locali avrebbe estratto un coltellino svizzero, facendo partire diversi fendenti. Uno ha colpito la giovane all’interno coscia sinistra, mentre il ragazzo marocchino e uno dei membri del gruppo rivale hanno riportato ferite alle mani.

La scena si è consumata davanti al personale del locale, estraneo ai fatti, e sotto gli occhi di un commercialista che si trovava nel palazzo accanto. L’uomo, sentite le urla, è sceso per prestare aiuto: "Quando sono sceso, dopo aver sentito gridare, ho trovato la ragazza a terra in un mare di sangue e gli altri ragazzi che si stavano azzuffando. Sono intervenuto per fermarli; tuttavia, il gruppo con i tre ragazzi è riuscito a fuggire", ha detto al Messaggero Veneto.

Martina Voce racconta le coltellate dell'ex in Tribunale, il papà: "Lui non l'ha mai guardata negli occhi"

Dopo un primo tentativo di dileguarsi, i giovani sono tornati autonomamente sul posto. La ragazza di 25 anni è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso di Pordenone: le sue condizioni non risultano gravi. I due ragazzi feriti alle mani sono invece stati medicati sul posto. Alla chiamata al 112 sono intervenuti i carabinieri di Spilimbergo, affiancati da pattuglie delle stazioni limitrofe. I militari hanno identificato i presenti e raccolto le testimonianze per ricostruire l’esatta dinamica. L’arma utilizzata, un coltellino svizzero, è stata sequestrata e sarà sottoposta ad accertamenti.

