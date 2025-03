video suggerito

Lilliana Resinovich, l’amico speciale Sterpin: “Vidi le foto, era lampante che era stata malmenata” Claudio Sterpin sulla super perizia relativa alla morte di Liliana Resinovich: “Aveva segni sul volto, era lampante che era stata malmenata. Voleva lasciare suo marito e credo che glielo avesse anche detto”. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Ida Artiaco

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Da destra: Claudio Sterpin e Liliana Resinovich.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su La morte di Liliana Resinovich ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"Lo mostravano le foto del faldone giudiziario che io ho visto. Aveva segni sul volto, era lampante che era stata malmenata". Claudio Sterpin commenta così i primi risultati della super perizia sul caso relativo alla morte di Liliana Resinovich, depositata nei giorni scorsi, che impone – secondo la Procura di Trieste – "una rivalutazione del caso".

Sterpin ha sempre dichiarato di amare Liliana, la 63enne scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata morta il 5 gennaio 2022 nel boschetto dell'ex Opp di Trieste. La relazione tra i due non sarebbe mai esistita secondo il marito della vittima, Sebastiano Visintin. Ma, nonostante ciò, sin dai momenti successivi al ritrovamento del cadavere di Liliana, Sterpin si è detto sicuro che non potesse trattarsi di un suicidio.

"Del resto è logico: se uno ti pesta, un cuscino sulla bocca non ti fa nessun segno, e tu lentamente finisce che non respiri più", ha detto in una intervista al Corriere della Sera commentando le indiscrezioni sui risultati della super perizia, secondo cui la 63enne potrebbe essere morta soffocata. "Se Liliana è stata soffocata? Bastava mettere insieme gli elementi, uno più uno fa due. E non tre. Forse ho avuto più naso degli inquirenti", ha aggiunto.

L'uomo ha raccontato di aver conosciuto la 63enne quando era poco più che una bambina ("aveva due anni più di mia figlia"). Ma la svolta nel loro rapporto ci sarebbe stato dopo la morte della moglie: "Dopo che sono rimasto vedovo si è aperta qualche strada in più, diciamo così. Veniva da me per stirarmi due camicie, poi c’è stato altro, robe che ho ripetuto anche in interrogatorio. Era la nostra storia… ecco perché mi sono sentito in diritto di dire le cose che affermo, sollevando dubbi". Sterpin è sicuro che se Liliana fosse rimasta in vita sarebbero andati a vivere insieme. "Avevamo perfezionato questa intenzione e proprio ora son seduto sulla seggiola che usava lei quando ne parlavamo. Voleva lasciare suo marito e credo che glielo avesse anche detto", ha concluso.