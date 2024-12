Liliana Resinovich, il giallo dei messaggi con l’amico Sterpin. Il marito Sebastiano: “Non dimostrano nulla”

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

Liliana Resinovich

Si torna a parlare del caso Liliana Resinovich, la 63enne scomparsa il 14 dicembre 2021 e trovata morta nel boschetto dell'ex Opp di Trieste il 5 gennaio 2022. Mentre è arrivata la notizia che slitta a gennaio il deposito dell'attesa superperizia effettuata dalla dottoressa Cristina Catteneo, sono stati mostrati ieri nel corso della trasmissione Chi l'ha visto? dei messaggi che la donna avrebbe scambiato fino a poco prima della sua sparizione con l'amico speciale Claudio Sterpin.

Si tratta di conversazioni WhatsApp che la perizia di parte è riuscita a tirar fuori dai due telefoni utilizzati da Liliana, lasciati a casa il giorno della scomparsa, ma che la donna aveva cancellato. I due sembrano scambiarsi frasi d'amore, spesso parlando in dialetto e in codice, utilizzando i numeri al posto delle lettere, dunque molto criptici.

Il 19 settembre 2021, ad esempio, Claudio scrive a Liliana "Caro amore, sempre felicissimo". Secondo la consulente della famiglia, Gabriella Marano, proprio quel giorno, stando ai messaggi scambiati tra i due, Claudio e Liliana avrebbero deciso di acquistare delle lenzuola, poi effettivamente comprate poi il 28 novembre. Cosa confermata dallo stesso Sterpin: "Lei si è presentata a casa mia col pacchetto di lenzuola di flanella, è la prima cosa che porto nella mia casa", ha spiegato l'uomo.

Poi ancora, sono state recuperati altri messaggi l'11 novembre, come viene mostrato dalla trasmissione condotta da Federica Sciarelli. Secondo la relazione della consulente della famiglia sono però importanti quelli scambiati i primi di dicembre 2021, che proverebbero l'amore tra i due e l'intenzione di Liliana di lasciare il marito. Il 9 dicembre, 5 giorni prima della scomparsa, alle 8 Claudio scrive: "Caro amore mio buongiorno fai attenzione". Perché è preoccupato? "È normale, si vede da solo", risponde Sterpin. Sempre quel giorno i due parlano al telefono per 12 minuti cosa inusuale. Il 10 dicembre si scambiano messaggi più difficili da interpretare. L'ultimo messaggio di Liliana all'uomo è del 13 dicembre alle 18.06, quando scrive "finirà" ma non si sa a cosa si riferisce.

"È la prima volta che sento queste cose – ha commentato il marito della donna, Sebastiano Visintin, presente in studio -. Bisognerebbe vedere tutto l'insieme delle telefonate. A me non dimostrano nessuna storia d'amore, anche se non capisco perché lei li cancellava, ma c'è forte affetto. Questo signore non sa cosa vuol dire amare una persona. Il nostro matrimonio non era insoddisfacente, non riesco a capire". Secondo il fratello di Liliana, Sergio, invece, i messaggi "ci sono e son espliciti".