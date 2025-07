Liliana Resinovich, Sterpin: “Marito coinvolto, voglio vendetta”. Visintin: “Fa tenerezza, non c’entro nulla”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su La morte di Liliana Resinovich ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"Sterpin mi fa tenerezza, si è convinto di quello che dice" così Sebastiano Visintin ha replicato a Claudio Sterpin che lo accusa di avere avuto un ruolo nella scomparsa e nella morte di Liliana Resinovich. "Io resto allibito da quello che dice questo signore" ha dichiarato il marito di Liliana ora indagato per l'omicidio della moglie scomparsa il 14 dicembre 2021 e trovata morta nel giardino dell'ex Opp di Trieste il 5 gennaio 2022.

Tutto ruota attorno alla possibilità di suicidio della donna che la famiglia di origine di Liliana Resinovich e l'amico speciale Sterpin negano fermamente mentre la difesa di Visintin ritiene che non sia da escludere. In realtà anche gli avvocati di Visintin inizialmente si erano opposti alla richiesta di archiviazione per suicidio, al pari delle altre parti in causa, ma secondo Sterpin "hanno dovuto farlo perché era talmente poco credibile la storia del suicidio che nessuno ci avrebbe creduto".

Oggi gli avvocati dell'indagato riportano nuovamente l’attenzione sul fatto che Liliana Resinovich possa essersi tolta la vita “Perché nessuno ce l’ha detto con certezza che si tratta di un omicidio” ha affermato l’avvocato Bevilacqua. Per il legale la frattura alla vertebra sarebbe venuta in maniera accidentale dopo la morte a differenza di quanto sostiene la Procura: “Danno per scontato che c’era la vertebra fratturata il giorno del ritrovamento: non è vero”.

"È inaccettabile parlare di suicidio. Io l'ho già detto e lo continuo a dire, chi parla di suicidio è un emerito idiota anche e soprattutto per come è stata trovata Liliana" ha replicato Sterpin alla trasmissione Quarto Grado. "È meglio che non penso ai suoi ultimi momenti di vita perché altrimenti viene fuori la bestia che in me. Voglio soprattutto vendetta perché la giustizia è una cosa secondaria che non so se ormai si può chiamare tale" ha proseguito l'amico di Liliana, aggiungendo: "Sono convinto che alcuni di questa storia sanno inizio e fine e penso ci siano più persone coinvolte oltre al marito. Spero che qualcuno di questi abbia un rimorso, un rigurgito di coscienza".

"Io resto allibito da quello che dice questo signore. Sterpin ha le sue idee e a volte mi fa anche tenerezza perché probabilmente nella sua testa lui si è convinto di queste cose" ha replicato Sebastiano Visintin, ribadendo di non avere “nulla a che fare con la morte di Liliana”.