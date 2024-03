Liliana Resinovich, l’amico Sterpin la ricorda per i suoi 85 anni: “Oggi avrebbe potuto essere mia moglie” L’amico Claudio Sterpin ha ricordato Liliana Resinovich in occasione della festa organizzata dai parenti per i suoi 85 anni. “Se Liliana oggi fosse qui – ha spiegato a Quarto Grado – sarebbe seduta accanto a me. Oggi avrebbe potuto essere mia moglie” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

Durante la trasmissione "Quarto Grado", Claudio Sterpin ha raccontato di aver voluto preparare un posto a tavola per la sua festa di compleanno anche a Liliana Resinovich, la donna scomparsa il 14 dicembre 2021 e trovata morta il 5 gennaio 2022 nel boschetto dell'ex Ospedale psichiatrico di San Giovanni a Trieste. Un gesto compiuto anche alla luce delle ultime notizie che vedono il marito della donna, Sebastiano Visintin, al corrente della trascorsa relazione sentimentale che c'era stata tra sua moglie e Sterpin.

"Ho voluto lasciare un posto a tavola per lei – ha spiegato Sterpin, del quale Resinovich era presumibilmente rimasta incinta tra il 1990 e il 1991 – perché sono convinto che se ci fosse stata, si sarebbe seduta accanto a me".

Liliana Resinovich

In questi giorni, Claudio Sterpin è tornato inoltre a parlare dell'ipotetica gravidanza di Liliana interrotta tra il '90 e il '91. "Non posso smentire qualcosa di accaduto 40 anni fa – ha ricordato – ma credo che se quel figlio fosse stato mio, lei me lo avrebbe detto". Stando a quanto rivelato dall'intercettazione, invece, Liliana Resinovich avrebbe confessato al marito Sebastiano Visintin di essere rimasta incinta di un'altra persona e l'uomo l'avrebbe accompagnata ad abortire. Per la difesa della famiglia di Resinovich, dunque, il marito era perfettamente a conoscenza del rapporto sentimentale tra la moglie e l'amico di infanzia Sterpin.

Claudio Sterpin in collegamento con Storie Italiane

Una frequentazione che i due avevano interrotto e ripreso diverse volte negli anni fino a quando si erano riavvicinati poco prima della scomparsa e della morte di Liliana Resinovich. Come confermato anche da Visintin, infatti, la donna aveva iniziato a recarsi spesso a casa dell'amico per aiutarlo con le faccende domestiche e stirargli alcuni vestiti. Ma c'è di più: Sebastiano avrebbe inoltre rivelato alla persona con la quale stava parlando di aver salvato alcune foto di Sterpin e di Liliana su diversi hard disk nelle mani degli inquirenti. Al suo interlocutore l'uomo diceva di "essere preoccupato" per quelle immagini, forse di coppia.

Delle foto in questione, però, Sterpin non ha parlato ai microfoni della trasmissione Mediaset. "Per i miei 85 anni – ha invece spiegato mostrando i segnaposto realizzati – ho preparato una ciotola con il nome di tutti i commensali invitati. Accanto al mio posto ho lasciato il segnaposto di Liliana che oggi avrebbe potuto essere mia moglie"