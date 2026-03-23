Liliana Resinovich, la salma torna a Trieste. II fratello: “Accolta la mia richiesta, potrò portarle un fiore”

Tornerà a Trieste la salma di Liliana Resinovich, scomparsa il 14 dicembre 2021 e trovata morta nel boschetto dell’ex Opp il 5 gennaio del 2022. La salma era stata riesumata per ulteriori accertamenti nel 2024 e non era mai più tornata al cimitero.

Liliana Resinovich

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La richiesta di Sergio Resinovich, fratello della 63enne trovata morta nel boschetto dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste il 5 gennaio 2022 dopo la scomparsa del 14 dicembre 2021, è stata accolta. La salma di Liliana Resinovich tornerà a Trieste nei prossimi giorni, come richiesto dai familiari che dal 2024 attendevano di poter dare nuovamente sepoltura alla 63enne, riesumata per nuovi accertamenti.

A Fanpage.it, Sergio Resinovich ha espresso grande soddisfazione e contentezza per la notizia. "Non sappiamo ancora quando la salma rientrerà a Trieste – ha sottolineato -. Al momento so solo che la richiesta è stata accolta e che finalmente presto potremo andare al cimitero a portarle un fiore". Sulla cremazione è stato emesso il divieto e la salma, come sottolineato proprio da Sergio nell'intervista a Fanpage.it, dovrà essere riposta in una bara zincata.

"Quella che aveva scelto il marito Visintin era una bara in legno semplice e chiaramente non va bene. Anche la cremazione, che lui aveva caldeggiato inizialmente, è stata scongiurata: in quanto indagato per l'omicidio di Lilly, non potrà prendere alcuna decisione per la sepoltura di mia sorella".

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Il fratello della 63enne trovata morta nel gennaio di quattro anni fa aveva parlato per la prima volta del mancato rientro della salma proprio in un'intervista rilasciata a Fanpage.it. Dopo la riesumazione per i nuovi accertamenti medico-legali affidati alla dottoressa anatomopatologa Cristina Cattaneo, il corpo senza vita di Resinovich era rimasto nell'Istituto di medicina penale di Milano. Dal 2024, la salma non era più tornata a Trieste, dove era inizialmente stata sepolta.

Ora, secondo quanto racconta Sergio, bisognerà provvedere al rifacimento della lapide e della bara. "Liliana verrà spostata accanto a nostra madre. Dovremo affrontare nuovi costi per la sepoltura, chiaramente. Una circostanza che poteva essere evitata con delle indagini puntuali fin dall'inizio".