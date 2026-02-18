Liliana Resinovich, il marito Sebastiano Visintin: “Non andrò al funerale di Claudio Sterpin”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su La morte di Liliana Resinovich ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"Ho sempre avuto stima di Claudio Sterpin, come persona. La cosa è diversa però sulla base di quello che ha detto su Liliana", lo ha precisato Sebastiano Visintin. Il marito di Liliana Resinovich, la donna trovata morta nel 2022 a Trieste, è ospite della trasmissione tv Chi l'ha visto?. E poi ha aggiunto: "Non andrò venerdì ai suoi funerali. Ha portato via con lui i suoi segreti, non lo sapremo mai più molte cose".

Sebastiano Visintin e Claudio Sterpin sono stati rivali fin dall'inizio delle indagini aperte per far luce sulla morte di Liliana. Visintin era il marito di Liliana – e attualmente indagato per il suo omicidio -, Sterpin – morto ieri in ospedale – invece era quello che nei salotti televisivi veniva etichettato come “l’amico speciale” di Lilly. Claudio Sterpin ha sempre detto che per lui Visintin sapeva tutto quello che è successo sulla morte della moglie.

Sergio, il fratello di Liliana, anche lui ospite di Chi l'ha visto?, ha detto che invece sarà presente al funerale: "Auspico che vadano avanti le indagini per capire la verità sulla mia povera sorella. In tutto questo c'è un indagato. Claudio Sterpin era una persona di grande rispetto, secondo me non raccontava balle. Venerdì ci sarà tutta Trieste che lo onorerà, anche per il suo impegno sportivo".

Nel programma si ritorna a parlare del giorno in cui è stata denunciata la scomparsa di Liliana e delle chiamate ricevute sul cellulare della donna. Sebastiano Visintin avrebbe bloccato il numero di Claudio Sterpin: "Non conoscevo il numero di Sterpin: quando sono andato in Questura mi sono accorto di tante chiamate di un numero a me sconosciuto, poi è risultato quello di Sterpin. A un certo punto ho bloccato il numero", spiega Visintin. Da qui la domanda che si è fatta in studio tv: perché Sebastiano Visintin ha bloccato il numero di Sterpin? Claudio Sterpin in Questura avrebbe detto che la sua relazione con Liliana era nascosta, sconosciuta al marito. Non lo sapeva Visintin.

Sebastiano Visintin ha ricordato inoltre il giorno della riesumazione del corpo della moglie: "È stato terribile, non è stato giusto che dopo due anni della scomparsa è stato riesumato. Il corpo non era tenuto bene, con degli stracci. Io volevo la cremazione, come desiderava Liliana. Io non ci sarò al funerale". Il fratello Sergio ha invece ribadito: "Mia sorella non ha mai detto che voleva essere cremata. Non mi hanno mai mostrato il corpo di mia sorella dopo la morte. A causa di Sebastiano".