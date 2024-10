video suggerito

Liliana Resinovich, il marito e le chat all'amico: "Messaggi da quinta elementare, non provano nulla" I messaggi in chat tra Liliana Resinovich e l'amico e presunto amante Claudio Sterpin, secondo Visintin, "dimostrano che Liliana e Sterpin avevano un tipo di rapporto, ma questo ce l'ho anche io con i miei amici e le mie amiche".

A cura di Antonio Palma

"Mi sembra di essere in quinta elementare, che mandano questi messaggi un po' criptati ma non provano nulla”, così il marito di Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin, sminuisce i messaggi in chat tra la donna trovata morta il 5 gennaio 2022 a Trieste e l’amico e presunto amante Claudio Sterpin.

I messaggi, resi pubblici in questi ultimi giorni, secondo Visintin “dimostrano che Liliana e Sterpin avevano un tipo di rapporto, ma questo ce l'ho anche io con i miei amici e le mie amiche, in cui ci diamo delle cose carine”. Interpellato sui messaggi che potrebbero dare la prova definitiva del rapporto intimo tra i due amici, negato sempre da Visintin, il marito di Liliana a "Pomeriggio Cinque" ha ribadito la sua posizione secondo la quale si trattava solo di amicizia: “Io continuo a pensare che sia tutta una cosa così”.

I messaggi delle chat tra la donna di 63 anni e l’amico erano emersi nei giorni scorsi a Quarto Grado. Si tratta di un intenso scambio di centinaia di messaggi via WhatsApp inviati tra il 17 novembre 2020 e il 14 dicembre 2021, alcuni anche molto espliciti sui loro sentimenti. I messaggi, estrapolati dal cellulare della Resinovich grazie al lavoro del consulente dei familiari della donna, per questi dimostrerebbero l’intenso rapporto che si era creato tra i due.

Una tesi sostenuta a più riprese dallo stesso Claudio Sterpin che ora ribadisce: "I messaggi sono la prova del mio amore per Liliana". “Lei non si sentiva più la moglie di Visintin da molto tempo. Lei aveva tutta l’intenzione di cambiare vita e ne avevamo parlato a lungo”, ha riferito Sterpin, rivelando: “Doveva tener duro pochi giorni, probabilmente avevano litigato pochi giorni prima della scomparsa”.

Sebastiano dal suo canto invece sposta l'attenzione su un altro presunto litigio ma tra Liliana e Sterpin: "La telefonata del giorno 13 dicembre, di 16 minuti, dimostra quanto qualcosa di brutto è successo tra di loro: Liliana fa 54 metri con il suo contapassi, significa che girava per la casa" ha spiegato Visintin.