Liliana Resinovich, 3 anni fa il ritrovamento del corpo: conto alla rovescia per i risultati dell'autopsia Tanti i dubbi da chiarire a tre anni dal ritrovamento, dopo più di 20 giorni di mistero, del corpo senza vita di Liliana Resinovich. Speranze per una svolta nel caso sono riposte nella consulenza medico-legale alla quale sta lavorando l'antropologa forense Cristina Cattaneo.

A cura di Susanna Picone

Liliana Resinovich

Il 5 gennaio di tre anni fa il corpo di Liliana Resinovich veniva ritrovato senza vita, dopo 21 giorni di ricerche, nel boschetto dell’ex ospedale psichiatrico di Trieste, non lontano dalla casa in cui la 63enne viveva con il marito Sebastiano Visintin. Uscita di casa la mattina del 14 dicembre 2021, ripresa dalle telecamere di sorveglianza della zona e poi sparita nel nulla: nessuno da quel giorno avrebbe avuto più notizie di Lilli e oggi, dopo 3 anni, resta il mistero su quanto realmente le è accaduto.

La speranza è che i tanto attesi risultati della seconda autopsia effettuata sul corpo della donna possano dare delle risposte ai familiari che mai hanno creduto alla possibilità di un suicidio. Sia per il profilo della sessantatreenne – che non si sarebbe mai tolta la vita secondo i suoi parenti – sia per come il corpo è stato ritrovato oltre venti giorni dopo la scomparsa da casa, chiuso in due sacchi neri e con la testa in due sacchetti del tipo in uso per alimenti.

Il deposito della consulenza medico-legale era atteso per dicembre ma l’antropologa forense Cristina Cattaneo ha ottenuto dalla Procura di Trieste una proroga di ulteriori 30 giorni. L’elaborato dovrebbe dunque arrivare tra qualche giorno, entro il 14 gennaio, e oltre che da Cattaneo sarà firmato anche dai medici legali Stefano Tambuzzi e Biagio Eugenio Leone, e dall'entomologo Stefano Vanin.

Dalla perizia potrebbero davvero arrivare delle novità sulla morte della donna: secondo prime anticipazioni, sul corpo di Liliana sarebbero stati riscontrati segni e lesioni prodotte da terze persone e se confermato, questo allontanerebbe sempre più l’ipotesi del suicidio. Gabriella Micheli, un'amica di Liliana, si è anche spinta nel dire che secondo lei Lilli è stata "uccisa da un gruppo di persone, in cui c’era sicuramente qualcuno che aveva nozioni mediche".

"Vogliamo solo la verità e che le indagini facciamo chiarezza sulla vicenda", continuano intanto a ripetere amici e familiari di Liliana Resinovich.